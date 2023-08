Stavební spoření zřejmě přežije. Lidé ho totiž nezavrhují ani poté, co vláda v květnu ohlásila, že na něj sníží státní příspěvek. Smlouvu mají dnes tři Češi z deseti – včetně dětí – a dalších 18 procent lidí si ho zvažuje založit. Nejčastěji o tom přemýšlí mladí do třiceti let (29 procent). Naopak o tom, že u stavební spořitelny ukládat peníze přestanou, uvažuje 16 procent respondentů, nejčastěji čtyřicátníci. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury MNFORCE pro Hospodářské noviny, který byl proveden online v posledním červencovém týdnu u tisíce respondentů. Samotné spořitelny aktuálně ve snaze nalákat nové klienty očekávané snížení podpory vynahrazují bonusy.



