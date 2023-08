Senát rozdělila nominace Roberta Fremra do Ústavního soudu. Na poslední chvíli vyšlo najevo, že Fremr v roce 1988 odsoudil v kauze takzvaných Olšanských hřbitovů mladíka na základě falešných důkazů podstrčených StB. Senátoři vlastně řešili dvě otázky – konkrétní a obecnou. Konkrétní: patří soudce s takovou minulostí do tribunálu, který hlídá ústavnost a je poslední instancí a garantem liberální demokracie? A obecná: jakou roli má dnes, po 34 letech, to, co dělali kandidáti do významných funkcí za komunistického režimu?

