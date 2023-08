Uprostřed léta to bylo neobvyklé politické setkání. Český prezident po dlouhé době na Pražském hradě přijal hlavu jednoho z afrických států. Petr Pavel tento týden dva dny hostil prezidenta Mosambiku Filipeho Jacinta Nyusiho. Země, v níž Česko ani nemá ambasádu a co do rozlohy i ekonomické výkonnosti nepatří k hlavním hráčům na kontinentu.

K domluvení návštěvy podle diplomatických zdrojů zásadně – možná nejvíc – pomohl fakt, že mosambický prezident má k Česku osobní vazby. Mezi lety 1985 a 1990 studoval strojní inženýrství na Vojenské akademii v Brně, mluví plynně česky, dodnes na Česko rád vzpomíná a diplomaticky mu pomáhá. V roce 2016 dokonce tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi pomohl uspořádat oficiální návštěvu Portugalska, když se přimluvil u tamního prezidenta, s kterým se díky jazykové i historické vazbě obou zemí osobně zná.

Odborníci specializující se na africký kontinent současnou mosambickou návštěvu v Česku kvitují. Doufají ale, že tím to nekončí. Afriku totiž zanedbávali všichni polistopadoví čeští prezidenti i většina vlád. Že by s Pavlem mohl přijít obrat, naznačil HN jeho neformální poradce Petr Kolář.