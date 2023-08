K nečekanému kroku se na svém srpnovém zasedání odhodlala Česká národní banka – formálně ukončila intervenční režim na podporu koruny, který byl v platnosti od května 2022. V prvním půlroce jeho platnosti intervenovala ČNB v celkovém rozsahu 26 miliard eur. Od října minulého roku však již na devizovém trhu aktivní nebyla. Trhům evidentně stačil samotný slovní závazek, díky čemuž se koruna dlouhé měsíce držela hluboko pod intervenční hladinou 24,70 korun za euro.

Ukončení intervenčního režimu je dle centrálních bankéřů čistě formální záležitostí a vlastně návratem k normálu. Tím je v případě ČNB režim řízeného floatingu, který ze své podstaty umožňuje centrální bance intervenovat v případě nenadálých kurzových výkyvů. V rozhodování ČNB sehrála podstatnou roli i snaha dále již zahraničním investorům negarantovat výnosy v tuzemsku. Česká měna tak přestala fungovat jako bezpečný přístav, kde si mohli zahraniční spekulanti téměř bezrizikově uložit svůj kapitál, a navíc jej díky pozitivnímu úrokovému diferenciálu slušně zhodnotit.

Rozhodnutí bankovní rady lze interpretovat také jako přípravu na první pokles sazeb. Tím, že ČNB již nevnímá silnou korunu jako důležitý nástroj v boji proti inflaci, dává najevo svou jistotu ohledně relativně brzkého obnovení cenové stability. V tomto smyslu jde vlastně o začátek cyklu uvolňování měnové politiky. Slabší koruna totiž odmazala předchozí zpřísnění měnových podmínek, které pomáhalo tlumit dovezenou inflaci skrze levnější importy.

Co to vše znamená pro korunu? Je pravděpodobné, že si ještě nějakou chvíli bude hledat novou postintervenční úroveň, což může přinést větší rozkolísanost. Celkově však koruna nemá v rukávu příliš trumfů, které by ji mohly poslat výrazněji a setrvale pod 24 korun za euro. Vzhledem k dále se zužujícímu úrokovému diferenciálu proto počítáme spíše s jejím postupným oslabením. Bez garance ČNB bude koruna navíc daleko více zranitelná vůči výkyvům v globální i regionální náladě.