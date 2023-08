Hned po konci prázdnin čeká vládu boj o podobu rozpočtu na příští rok. Jeho součástí jsou zatím několikamiliardové škrty na podporu výzkumu a vývoje. „To je nezodpovědné. Česko nebude ve výdajích na výzkum a vývoj na špici, ani když vše zůstane stejné,“ uvádí v rozhovoru HN Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto a od května viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, kde zodpovídá za výzkum, vývoj a inovace. Nejvíce mu vadí škrty zhruba 700 milionů v rozpočtu Technologické agentury, jež je hlavním místem pro aplikovaný výzkum. Vidí ale zároveň limity ve spolupráci firem a výzkumných institucí, kterých je v Česku pro potřeby průmyslu relativně malý počet: „Nic je k tomu netlačí, protože mají od státu dostatek financí, aby se uživily.“

Je Česko inovativní země, nebo nám ujíždí vlak?

Určitě nejsme montovna, což hodně lidí rádo říká. Spíše jsme země s inovativním potenciálem, který se nevyužívá. To platí o firmách, státu i technických univerzitách. Vyplývá to i z Evropského inovačního scoreboardu, který srovnává potenciál všech států EU – v něm se Česko označuje za mírného inovátora.

Jaké technologie mají v Česku potenciál, abychom v nich patřili ke světové špičce?

Vláda teď dává dohromady pět strategických výzev pro Česko s celkem 25 prioritami. Podle nás by měla být hlavním kritériem pro podporu konkurenceschopnost průmyslu. Ten Česko živil, živí a živit bude. Z technologií potřebujeme „chytit“ výrobu čipů a baterií. Proto se musí podporovat aplikovaný výzkum, kde spolupracují firmy a veřejný sektor. Místo toho se chystají škrty. To je nezodpovědné. Česko nebude ve výdajích na výzkum a vývoj na špici, ani když vše zůstane stejné (letošní výdaje činí 40 miliard korun – pozn. red.). Jít ale výrazně do podprůměru v poměru k HDP mi nepřijde chytré v době, kdy procházíme technologickou revolucí. A kdy se kvůli Green Dealu v energetice, elektromobilitě a řadě dalších sektorů nově rozdávají karty. Stačí se podívat do USA, kde loni přišli s obřím Inflation Reduction Act (zákon vyčleňující na podporu investic do vývoje a výstavby kapacit 369 miliard dolarů. Odpovídá to výdajům státního rozpočtu Česka na čtyři roky – pozn. red.).