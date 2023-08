Český rozpočet tradičně stojí na třech hlavních pilířích. První tvoří odvody zaměstnanců, z nichž se platí důchody. Ty mají letos do státní kasy přinést skoro 630 miliard korun, ovšem ani to na důchody nestačí. Další v řadě je DPH. Tato spolehlivá daň nepodléhající dramatickým výkyvům letos státu vynese kolem 380 miliard. A teprve se značným odstupem za těmito příjmy je daň placená firmami podle toho, jakého zisku dosáhly. Schválený rozpočet počítá s inkasem 157 miliard. Za celý rok. Ovšem do července firmy podle dat zveřejněných v úterý ministerstvem financí odvedly už 122 miliard.

Za sedm měsíců tak z firemních zisků do státní kasy přitekly takřka čtyři pětiny ze sumy „naplánované“ na rok 2023. V součtu sice stát do července utratil o astronomických 214 miliard více, než kolik vybral na daních a dalších příjmech, a čistě numericky jde o druhý nejhorší výsledek všech dob, výběr korporátní daně ale ukazuje, že firemní sektor jako celek ani v době stagnující ekonomiky bídu s nouzí třít nemusí.