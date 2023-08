Na akcie mám z celkového globálního pohledu nyní spíše negativní názor, který opírám o několik fundamentálních faktorů. Zaprvé, hlavní akciové indexy od začátku roku připisují vysoce nadprůměrné dvouciferné zhodnocení. Alespoň částečné vybírání zisků by proto rozhodně mohlo v následujícím období přijít na pořad dne. Zadruhé, dle naší globální Z-Score valuace jsou nyní akciové trhy předražené asi o 20 procent. Zatřetí, globální akciová riziková prémie je nyní s hodnotou pouhého 1,5 procenta na nejnižší úrovni od roku 2010. To znamená, že jsou akcie na relativní bázi vůči dluhopisům poměrně hodně drahé. A konečně začtvrté, naše aktuálně uvažované základní scénáře budoucího globálního ekonomického vývoje také indikují, že se v následujícím období akciím pravděpodobně již příliš dařit nebude.

Prvním základním scénářem je přitom globální ekonomická recese. Tržní konsenzus ji sice v tuto chvíli nepředpokládá, nicméně četné indikátory, například silně invertované výnosové křivky a aktuální hodnoty indexů nákupních manažerů v průmyslu (PMI) pod 50bodovou hranicí, zřetelně naznačují, že pravděpodobnost tohoto scénáře není úplně zanedbatelná. Pokud by tento ekonomický scénář skutečně nastal, pro akcie by to samozřejmě byla výrazně negativní zpráva. Korporátní ziskovost by totiž měla silnou tendenci prudce klesat, což by se téměř s jistotou odrazilo v poklesu cen akcií.

Druhým základním scénářem je pak možnost, že se sice světová ekonomika recesi vyhne, nicméně i kvůli extrémně utaženému trhu práce ve všech klíčových ekonomikách se inflace usadí na silně zvýšených úrovních. Ty budou výrazně nad inflačními cíli hlavních centrálních bank, někde kolem 5–6 procent. Přinutí je to udržovat základní úrokové sazby na vyšších úrovních po mnohem delší dobu, než je nyní v cenách úrokových instrumentů zaceněno. Tento scénář by pak opět velice pravděpodobně znamenal recesi korporátních zisků. Výrazná akciová korekce je proto v průběhu následujících měsíců hodně pravděpodobná.