Ve své přímočarosti je to vlastně velice sexy teze. Podíváte se na nějaký problém tradičního platebního styku, který vás osobně již dlouho irituje, a pokusíte se ho vyřešit moderním technologickým přístupem. Zjednodušíte tím život sobě, svým přátelům, lidstvu celkově a ještě na tom po cestě vyděláte. Jak se ale říká „bez peněz do hospody nelez“, musíte do podniku přizvat externí investory, které naštěstí díky sexy tezi nemusíte dvakrát přemlouvat.

Jenže stejně jako vy má podobný nápad i spousta dalších lidí a vy se najednou ocitáte v moři konkurence, která si jde nekompromisně po krku. Do toho vám za zády stojí regulátor, jemuž se nelíbí váš opatrný tanec kolem vystavěných bariér. Marže jdou dolů, regulace se zpřísňuje, hodnota vašeho podniku padá. A to tak, že prudce.

Takhle zeširoka se dostávám k otázce, zda je fintech jako sektor vůbec investovatelný. Stačí se podívat na propady od historických maxim: PayPal -80 %, Block -80 %, Coinbase -80 %, Affirm -90 %, Wirecard -100 %. V pátek se ke svým souputníkům přidal po 40procentním propadu nizozemský Adyen, jehož akcie se během covidového vrcholu obchodovaly za více než 2500 eur a byly k mání za akční cenu kolem 850 eur (-70 %). Proč? Protože publikoval slabší čísla za první polovinu roku. Slabší ano, ale nikoliv tak tragická, aby si vysloužila takovou reakci.

Problém je ale v tom, že investoři poučení historií nyní vidí jakékoliv zpomalení jako předzvěst blížící se katastrofy, a pozice proto opouštějí s předstihem. Obzvlášť když výsledky doplníte slovy „rostoucí konkurence na severoamerickém trhu“. Je pravda, že sektor těžil z covidových lockdownů, avšak je tento byznys nyní tak tragický, že si zasluhuje minimální valuace a tržní kapitalizace z roku 2017?

Překvapivě možná vlastně ano. Jelikož pokaždé, když se objeví nějaká vlaštovka s novým převratným řešením, za obzorem jich letí celé hejno a tomu pro změnu letí „v patách“ regulatorní sokol. A to nepočítám případy, kdy se z vlaštovky vyklube zlodějská straka jako zkrachovalý německý Wirecard, jenž klamal investory.