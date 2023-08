Plzeňský závod Škoda Group, předního evropského výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, posílí do konce letošního roku až 300 zaměstnanců z Indonésie – svářečů, zámečníků a elektrikářů ve věku 21 až 29 let. Prvních 20, kteří přišli 10. srpna, už se připravuje ve výcvikovém centru závodu, kde skupina investovala za tři roky do technologie přes miliardu korun. Unikátní projekt v ČR, který se připravoval jeden rok, umožní obsadit pozice, pro něž v regionu chybí pracovníci. ČTK to řekla viceprezidentka Škody Group pro personalistiku Šárka Moučková.

V Česku podle Moučkové teď chybí až 300 000 pracovníků pro výrobní pozice. Škoda aktuálně shání 500 lidí, hlavně pro závody v Plzni a Ostravě. Podniku totiž výrazně roste objem zakázek, zejména na výrobu tramvají, vlaků a vozů metra.

Podle plzeňského hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti), který dříve pracoval jako personalista, je projekt s pracovníky z Indonésie zlomový. „Jen firmy v Plzeňském kraji by potřebovaly 5000 až 6000 pracovníků ve výrobě, aby v následujících letech zajistily své potřeby. Bez zahraničních pracovníků to nepůjde,“ uvedl. Viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský ocenil odvahu Škody Group, která šla neprošlapanou cestou. „Postavila program, který bude fungovat dlouhodobě,“ podotkl. Špoták i Jakubský shodně uvedli, že kvóty pro zaměstnávání cizinců jsou „silně nedostatečné“.

Škoda zajistí studentům indonéských polytechnických škol dvouletou praxi ve svých provozech. „Naši zaměstnanci zůstávají studenty škol v Indonésii. K nám přijíždějí na dvouletou placenou pracovní stáž, která je v Indonésii zakončena certifikátem o stáži. To jim později umožní získat lepší uplatnění na tamějším trhu práce,“ řekla Moučková. Podle ní budou mít pracovníci z Indonésie stejný plat i další pracovní podmínky jako čeští zaměstnanci. Strojírny jim také zajistily ubytování ve vyšším standardu.

Podle personálního manažera Vlastimila Václavíka si Škoda Group nejdříve ověřila kvalitu deseti indonéských škol, s nimiž napřímo spolupracuje, kvalitu kandidátů a zahájila debatu s ministerstvem školství. S ministerstvem průmyslu pak jednala o vytvoření vlastního programu zaměřeného na pracovní migraci s jasnými pravidly a zaměřením na obory. „Iniciativu podpořila indonéská i česká vláda, která 28. června schválila pilotní projekt Indonésie pro Škodu Group, čímž nám umožnila projekt realizovat,“ dodal Václavík.