Vystudoval češtinu a dějepis, ale po prvním roce učení to vzdal. Nedokázal si zjednat pořádek, měl pocit, že žáky nic nenaučí. Odešel, vybudoval fitcentrum a za katedru se vrátil až po 12 letech. Letos získal cenu pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic. Mimo jiné za to, jak pro historii dokáže nadchnout i studenty, pro něž není hlavním předmětem studia. „Učím tak, aby se téma týkalo každého žáka. Pak ho bude i bavit,“ prozrazuje v rozhovoru s HN svůj recept Roman Göttlicher, učitel dějepisu a občanské nauky z frýdecko-místecké Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy.

Co vás po 12 letech vedlo k návratu do školy?

Vyhoření. Začal jsem nesnášet lidi. Říkal jsem si: Musím z oboru pryč. Do fitka chodil i můj současný ředitel a pár učitelů ze střední školy. Ředitel mě k nim lákal, ale já si říkal: To určitě! Tohle už je za mnou. Škola se mi ale líbila, protože v ní dělají spoustu projektů, studentské firmy, seberozvojové programy, Erasmus. A v tu chvíli mě napadlo, že by mě učení vlastně mohlo bavit. Tak jsem fitko prodal, půl roku jsem odpočíval a pak jsem se zkusil vrátit do školy. A je to boží.

Myslíte, že vaše zkušenosti mimo školu z vás udělaly učitele, který vyhrál cenu pro inspirativní pedagogy?

Doopravdy učit jsem se naučil až ve fitku. Jednat s lidmi, nastavovat cíle, hodnotit, motivovat, individualizovat. Během působení ve fitku jsem si dělal psychoterapeutický výcvik, fyzioterapeutické školení. Líbí se mi, když lidi vzdělávám, vidím výsledky a funguje to. Myslím, že kdybych předtím ze školy neodešel, určitě bych Global Teacher Prize Czech Republic nevyhrál, protože bych byl úplně vyhořelý. Podnikání mi dalo úplně jinou perspektivu. Za těch 12 let jsem vyzrál i osobnostně. Je to doba, za kterou se člověk změní, a jsem strašně rád, že jsem mohl být mimo školu a vyzkoušet si něco úplně jiného, protože to má spoustu výhod.

Je těžší nadchnout žáky pro dějepis na obchodní akademii, kde se vyučuje spíše jako okrajový předmět?

Určitě. Musíte je zaujmout, protože výhrůžky typu: musíš se to naučit, protože vás z toho budou zkoušet při maturitě, nezaberou. O to víc i já promýšlím, proč by se danou látku vlastně měli učit.

Učíte badatelskou metodou. Co to znamená?

