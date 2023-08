Prodej přepravní firmy Zásilkovna, respektive její mateřské společnosti Packeta, míří k závěru. Prodávající klíčového hráče tuzemské e-commerce už zúžili skupinu zájemců, kteří postoupili do druhého kola. To první, kdy investoři předkládali nezávazné nabídky, skončilo zhruba v polovině prázdnin. Na postup do druhého kola byla přitom nutná skutečně vysoká suma.

Zbývá vám ještě 90 % článku