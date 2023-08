Ministerstvo financí předpokládá, že na dani a odvodu z mimořádných zisků nakonec vybere víc, než to vypadalo na jaře. Sice to nebude plánovaných sto miliard, se kterými se počítá v zákoně o státním rozpočtu, ale nebude to jen něco přes čtyřicet miliard korun, jak se čekalo před několika měsíci. Pokud nepřijde další změna, stát by měl získat 64,5 miliardy korun.

Kdo se při čtení podkladů pro jednání výboru pro rozpočtové prognózy zarazil na této informaci, odchází s pocitem uspokojení: daň z nadměrných zisků už nevypadá tak nesmyslně jako ještě nedávno. Přesto je pravděpodobné, že letošní rok bude zřejmě i jejím posledním.

