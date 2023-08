Přestože vláda chystá už třetí takzvaný antibyrokratický balíček, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů, zbytečného papírování a odesílání hlášení se lidé jen tak nezbaví. Podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (za Piráty) bude stěžejní až změna zákoníku práce a na vině je také pomalá digitalizace státní správy.

Ministr říká, že změnit zákoník práce v českém prostředí znamená velký oříšek. „Ministerstvo práce a sociálních věcí to bude chtít probrat se sociálními partnery. A ti mají takový odmítavý přístup, zejména odbory do něj nerady sahají,“ řekl. Dát do novely náměty a podněty, které dostává od zaměstnavatelů, bude proto podle něj velmi těžké.

