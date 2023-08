Ačkoli vláda říká, že bojuje s byrokracií, podnikatelé rozhodně spokojení nejsou. Ani dva antibyrokratické balíčky kabinetu Petra Fialy (ODS) nepovažují za dostatečné. Podle nich by se dala zdlouhavá a zbytečná administrativa osekat mnohem více. Jejich podněty proto zpracovala Hospodářská komora do takzvaného antibyrokratického balíčku III. Odstranil by zejména opakované předávání stejných informací různým úřadům. Vláda je změnám nakloněná a plánuje s podnikateli konkrétní body projednat.

Komora uvedla, že jde celkem o 400 dílčích změn, které by mohly snížit nadbytečnou administrativu podnikatelů a firem. HN mají celý dokument k dispozici.

