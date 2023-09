V poslední době se ve veřejném prostoru čím dál častěji objevují informace o omezování nebo dokonce rušení tzv. home officů ve firmách, kde byl do té doby standardně zaveden. Dokonce se mluví o „tečce za érou home officů“.

Praxe ukazuje, že nejde jen o „mediální bublinu“. V mém oboru lze skutečně vypozorovat zvyšující se počet firem, které po svých zaměstnancích chtějí, aby se v určitém rozsahu vrátili zpět do kanceláří. Současně je však potřeba říct, že to vyžaduje i jistá část samotných zaměstnanců, ale opět – jen v určitém rozsahu. Kromě podniků, které práci z domova omezují, vídáme s mými kolegy i ty, které rovnou požadují, aby se pracovníci do kanceláří vrátili bezvýhradně a home office přímo ruší či zrušení plánují.

