Velká část světa včetně české ekonomiky si prošla největší inflační vlnou za několik dekád, v sousedním Německu dokonce u inflace padly 70leté rekordy. Přitom ve Švýcarsku míra inflace vloni krátce vyskočila na 3,5 procenta a letos zpomalila na 1,6 procenta. Podobný vývoj inflace jako Švýcarsko měly dolarizované ekonomiky Latinské Ameriky.

I přes tuto zkušenost panuje velká nejednota, co vlastně inflace je. Laická veřejnost, ale také část centrálních bankéřů ztotožňují inflaci s pouhým zdražováním. Zjednodušeně je to pohled keynesiánské ekonomie, která vidí příčinu inflace hlavně na straně nákladů u nabídky. Následně se velká pozornost věnuje cenovým šokům u komodit, ziskovým maržím firem a síle odborů. Tento přístup těžko vysvětluje, proč je někde inflace velmi vysoká, zatímco jinde mírná a brzy odezní, nebo proč kvůli nedostatku čipů do aut zdražuje holič na druhém konci světa. Druhý pohled ovlivněný monetarismem považuje inflaci za hlubokou makroekonomickou poruchu, která má příčiny spíše na straně poptávky, a jen se projevuje zvýšeným růstem cen. Tedy zdražování není inflace, ale naopak inflace je zdražování.

