Narodili se s telefonem v ruce, který se krátce nato stal jejich hrozbou. Mladá generace na něm dokáže dlouhé hodiny sledovat videa, některé ročníky jsou po pandemii dokonce téměř dvakrát náchylnější k závislosti na digitálních technologiích než před ní. Největší nebezpečí hrozí u úplně malých dětí, kde se zvyšuje pravděpodobnost, že se zpozdí jejich vývoj.

Mladí ve věku od 15 do 24 let tráví „scrollováním“ na internetu a sociálních sítích až polovinu dne. Konkrétně podle čerstvého průzkumu společnosti Eset sledují obrazovku mobilu 4 hodiny a 48 minut denně a na počítači či notebooku jsou jednu až tři hodiny. „Bezmála 40 procent mladistvých uvedlo, že na telefonu stráví dokonce čtyři až devět hodin denně,“ uvádí specialistka kybernetické bezpečnosti Vladimíra Žáčková z firmy Eset. U dětí ve věku 11, 13 a 15 let je navíc nárůst závislosti na digitálních technologiích skoro dvakrát větší než před pandemií.

