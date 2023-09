Zpráva o nalezení těla oběti vraždy na dně Slapské přehrady v hloubce 44 metrů díky speciálně vycvičeným pátracím psům vzbudila mimořádný ohlas. Že jsou psi schopní vycítit oběti neštěstí pod sutinami, najít v nákladních prostorách vozů skryté drogy i peníze či označit ohnisko požáru, je známé. Schopnost rozpoznat pach těla ležícího desítky metrů pod vodní hladinou ale mnohé ohromila. O akci kriminalistů a jejich pomocníků se proto v Česku mluvilo jako o mimořádné i ve světovém měřítku. O schopnostech a výcviku výjimečných zvířat poskytl HN rozhovor vedoucí speciálního pátrání pražské policie Prokop Šmíd.

O nalezení těla psy v hloubce 44 metrů se hovoří jako o světovém rekordu, je to skutečně tak?

Je to takový světový rekord v uvozovkách, spíš pro nás, v rámci české kynologie. Určitě je to mimořádný výkon a rekord český. Vyloučit, že někde ve světě pes vycítil tělo i ve větší hloubce, nemůžeme. Takový přesný přehled nemáme. Pro nás je to ale velká satisfakce, že se takováto hloubka podařila.

