Moderní školicí středisko v Týnci nad Sázavou je jen jednou z investic, kterými se chce středočeský dodavatel automatizačních komponent připravit na nadcházející čtvrtou průmyslovou revoluci. Firma s dvěma desítkami zaměstnanců patří do rakouské skupiny Stasto Group a své zákazníky vybavuje příslušenstvím pro automatizaci a robotizaci od prestižních evropských výrobců.

Vaše firma letos slaví 30 let na českém trhu. Jaký okamžik byl pro vás přelomový?

Tomáš Jahn: V devadesátých letech to bylo jednoduché, protože jsme byli na trhu průkopníci, měli jsme dodavatele z Itálie a z Německa a přinášeli jsme na trh zboží, které tady chybělo. V Česku se začalo automatizovat a objevila se potřeba dodávat automatizační vybavení. Na téhle vlně se nám podařilo stát se dodavatelem nových českých firem. Přelomové jsou ale i poslední roky, kdy vývoj automatizace firem zrychluje.

Jak tento rychlý vývoj mění portfolio vašich produktů?

Tomáš Jahn ml.: V rámci automatizace stavíme na otočných stolech a podávacích jednotkách, ale jak se technologie mění, tak jsme začali dodávat i periferie pro průmyslové roboty.

Tomáš Jahn: Sortiment zboží, které prodáváme, zůstává v základu stejný. Princip strojů se tolik nemění, mění se spíš technologie výroby, ovládání, materiály, povrchy. Naší výhodou je velký sklad a rychlost, se kterou dokážeme zákazníkům dodat zboží většinou do druhého dne.

Co letos představíte na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu?

Tomáš Jahn ml.: Nic. Už pár let se veletrhu neúčastníme. Změnilo se to během covidu, kdy se veletrh nekonal a my jsme zjistili, že ho vlastně nepotřebujeme. V předešlých letech jsme do toho investovali mnohem víc, než nám to přineslo. Pak jsme si spočítali, že jsme schopní za míň než polovinu ceny uspořádat akci pro naše zákazníky, která je pro nás i pro ně mnohem přínosnější. Obecně si myslím, že koncept veletrhů, kam chodí náhodní lidé bez zájmu o náš obor, nemá budoucnost. Vidím to i u mnoha dalších firem, že pořádají pro zákazníky vlastní akce.

S nedostatkem pracovní síly nabírá automatizace obrátky snad ve všech průmyslových odvětvích. Kde pozorujete nevyužitý potenciál?

Tomáš Jahn ml.: Nevyužitý potenciál je zatím v potravinářství. Ale i tento sektor se velmi rychle adaptuje.

Tomáš Jahn: Náročné je to u materiálů, které mají neurčitý tvar, například u textilu. Pořád je asi lepší zaměstnat pracovníky z východní Evropy nebo z Asie, aby něco ušili. Jsou činnosti, kde se stále ještě vyplatí využít lidskou pracovní sílu.

Levná pracovní síla byla dlouho i v Česku…

Tomáš Jahn: Byla, ale už to neplatí. Česko má teď problém takzvaných středních platů. Už nejsme zajímaví pro firmy, které chtějí něco vyrábět levně, ty jdou dnes do Rumunska nebo Bulharska. Není tu ale ani centrum vývoje. Jsou tu chytří lidé, ovšem dost často odcházejí, protože je lépe zaplatí v cizině. A nakonec u nás vydělávají zahraniční firmy, ze kterých naše země nemá zisk.

Tomáš Jahn ml.: Jestli má Česko v něčem hodně našlápnuto, tak je to podle mě testování a následný vývoj. Na to jsme dobře zařízení díky naší průmyslové historii a relativně vyspělým technologiím, které tady máme.

Chybí v českých firmách technická gramotnost nebo konkrétní specialisté?

Tomáš Jahn ml.: Nejvíc chybí střední technické vzdělání. Naše mateřská firma je v Rakousku a tam vidíme, že mají učňovské školství skvěle podchycené. To tady naprosto chybí. Máme tu zoufale málo lidí, kteří jsou vybaveni technickým vzděláním, znají svoje řemeslo a jsou schopni v technicky náročnějších provozech zastávat třeba pozici mistra ve výrobě. Všichni naši zákazníci shodně říkají, že postrádají kvalifikované pracovníky schopné samostatně myslet a samostatně pracovat. Učňáky a střední školy produkují málo technicky gramotných lidí, a ti navíc – jakmile bydlí trochu u hranic – odcházejí do zahraničních firem.

Spolupracujete výhradně s evropskými dodavateli. Proč je to pro vás důležité a jaké to má limity?

Tomáš Jahn ml.: Je to pochopitelně náročné kvůli cenové konkurenceschopnosti. Ale záleží nám na tom, aby zisk zůstal v našem regionu. Když ne v Česku, tak alespoň co nejblíž, abychom naši společnost nebo naše okolí co nejvíc obohatili. Jde nám také o krátké dodací cesty, což je rychlejší a ekologičtější. A důležitá je i možnost technické podpory. Tu zákazníkovi snáze zajistíme třeba od dodavatele z Itálie než z Číny. A samozřejmě je to také otázka kvality.

Na jaké výzvy se připravujete do budoucna?

Tomáš Jahn: Automatizace je jednoznačný směr dalšího vývoje. Víme, že musíme dodávat produkty, které jsou k tomu kompatibilní. A že přijde umělá inteligence, která nakonec bude rozhodovat místo lidí. A je nám taky jasné, že musíme dostat do naší firmy lidi, kteří s tím budou schopni držet krok.

Tomáš Jahn ml.: Snažíme se investovat do lidí a do jejich rozvoje, připravujeme se například na průmysl 4.0, který počítá s umělou inteligencí a s daleko vyšším stupněm automatizace a robotizace. Do budoucna si myslím, že to bude nejen o produktech, ale mnohem víc o celkových řešeních, která můžeme zákazníkům nabízet.

Text vznikl ve spolupráci se společností Stasto Automation.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a robotizace.