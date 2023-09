Podlouhlá místnost připomíná spíše skladiště. Kolem zdí je řada židlí, uprostřed plastová tabule a starší stůl. Chybí zde okna, slabá světla nedovolí dohlédnout na konec místnosti a nezvykle nízké stropy budí stísněný dojem. Právě zde v roce 2012 sněmovní mandátový a imunitní výbor vyslýchal přes dvě hodiny tehdejšího poslance Davida Ratha a rozhodoval o jeho vydání k trestnímu stíhání za korupci. Tehdy se usedlost Spiritka, kde výslech probíhal, skloňovala ve všech médiích. Celých jedenáct let se pak takovému zájmu hotel vyhýbal.

Až do letošního léta, kdy se provalil incident dnes již bývalého náměstka ministra vnitra Lukáše Koláříka. Ten se právě na Spiritce dostal do potyčky se svou milenkou a jejím manželem. Luxusní rezidenci přitom pirátský politik využíval mnohem více než na náhodná přespání. A nebyl sám. Co všechno se dělo za zdmi usedlosti, která je podle insiderů jedním z mála míst v Praze, kde určitě nejsou odposlechy?

