Oceány jsou tepny světového obchodu i peněz a v posledních letech jsme byli svědky mimořádně divoké jízdy. Smutným pandemickým symbolem se stali provozovatelé výletních lodí (Carnival, Royal Caribbean), kteří nuceně odstavili svá plavidla, propustili zaměstnance a museli emitovat obrovské množství nových akcií i dluhopisů, aby byli schopni toto dlouhé období vůbec přežít. Krize to pro ně byla opravdu hluboká a nebylo jasné, jestli se poptávka v odvětví vůbec kdy vrátí do předchozího stavu.

Avšak světe, div se, lidstvo na pandemii zcela zapomnělo a podle dat z letošního léta to vypadá, že odvětví výletních plaveb již letos přivítá rekordní množství třiceti milionů pasažérů! Na palubách lodí se už zase tancuje, jako by svět covid nikdy nepoznal. Vyhlídky do následující pětiletky přitom počítají až se čtyřiceti miliony pasažérů. Odvětví přežilo, čemuž zcela jistě dopomohla oligopolistická struktura odvětví. Kreativní destrukce se neodehrála, věřitelé počkali, noví konkurenti se neobjevili.

