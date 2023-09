Před několika dny si německá ocelářská skupina Salzgitter objednala u rakouské společnosti Andritz stavbu velkého elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku. Od roku 2026 by měl pro Salzgitter dodávat ročně devět tisíc tun vodíku, který huť použije jako náhradu za koks při výrobě oceli. Při takzvané redukci železa huť pomocí vodíku nahradí uhlí a sníží množství emisí.

Takzvaná zelená ocel (green steel) zapadá do trendu spojeného s evropským Green Dealem. Podle plánů EU by měla postupně snížit produkci emisí oxidu uhličitého (CO 2 ). Těch se na celém světě při výrobě oceli do vzduchu uvolní devět procent, v Evropě je to asi pět procent z celkového objemu emisí připadajících na kontinent.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou hlavní projekty na zelenou ocel v Evropě?

Jak postupuje Liberty Ostrava se stavbou hybridní pece?

Jaké obavy mají čeští oceláři ze sázky na vodík?