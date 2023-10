Do běžné „výbavy“ dětí do školky patří přezůvky, oblečení nebo pyžamo. Často jdou ale požadavky dál. Dvě balení papírových kapesníčků a tři krabice těch tahacích, deset rolí toaletního papíru a litr tekutého mýdla, píše se například na webu Mateřské školy Josefa Ressla v Teplicích. A není to nic výjimečného. Podle ministerstva školství by ale ředitelé mateřinek hygienické potřeby po rodičích vyžadovat neměli. Záleží to prý nicméně na zřizovateli.

