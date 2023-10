Lékař předepisuje pacientovi lék. Zeptá se ho, zda by si pro něj rád došel osobně do lékárny, nebo by ho chtěl raději dovézt až domů či do výdejního boxu na určitou hodinu. Poslanec a místopředseda KDU-ČSL Tom Philipp si takto představuje řešení momentální krize s nedostatkem některých léků. Lidé by tak podle něj nemuseli obíhat jednotlivé lékárny a shánět, kde daný přípravek mají. Proti jeho nápadu se ale staví lékárníci i praktičtí lékaři.

