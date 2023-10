Rozlohou nejmenší kraj České republiky si se svými většími konkurenty, pokud jde o kvalitu podnikatelského prostředí, opravdu nezadá. Velmi rozvinutá je zde výroba a zpracování plastů, strojírenství, odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů a také sklářský průmysl. Jizerské hory i západní část Krkonoš jsou rájem rozvíjejícího se turismu a s tím spojených drobných živností nejrůznějšího druhu. Především je to region aplikovaných moderních technologií a inovativních přístupů. Přesně to bylo patrné při vyhlašování krajských výsledků respektovaných podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta PwC FIRMA ROKU 2023

1. místo CRYTUR

2. místo ELMARCO

3. místo CzechFibre

Firma CRYTUR se bude o celorepublikový titul PwC Firma roku 2023 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2023

1. místo Blanka Kučerová

2. místo Eliška Vejrostková

3. místo Kamila Dvořáková

Živnostnice Blanka Kučerová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2023 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2023 Jan Cidrych

Originalitou nápadu odbornou porotu zaujala Blanka Kučerová tvořící omalovánkové bedekry. „Je to velmi kreativní nápad, který má potenciál pro rozvoj. Představuje inovativní způsob, jak dětem předat informace, jak malovat i vzdělávat se. Je to prezentace České republiky, literatury a historie. Její činnost sbližuje rodiny, bere je ke společnému pobytu ven,“ ohodnotila vítěze za porotu Pavla Šestáková z MONETA Money Bank. Mezi firmami uspěla společnost CRYTUR věnující se vývoji a výrobě opto-elektronických řešení pro nejrůznější využití. „Vyrábí věci s přidanou hodnotou, které jsou inovativní. To je přesně, co chceme pro českou ekonomiku. Nabízí bezkonkurenční produkt, má několik světových patentů. Působí nadregionálně, má celorepublikový a doslova celosvětový dosah. Motivuje rovněž mladou generaci ke studiu technických oborů,“ okomentoval volbu poroty Viktor Baar z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu a pracují dál. V Liberci toto ocenění získal výrobce a prodejce porcelánu, skla a suvenýrů Jan Cidrych.

Vyhlašování PwC Firma roku 2023 a MONETA Živnostník roku 2023, Liberecký kraj Foto: archiv soutěže

Nejde jen o to si vybarvit Kazi, Tetu a Libuši

Blanka Kučerová,

MONETA Živnostník roku 2023 Libereckého kraje

Foto: archiv soutěže

Vydává omalovánkové bedekry, prostřednictvím kterých objevíte jednotlivá místa nebo technické památky, sakrální památky, zříceniny hradů, zámky, kláštery, galerie, muzea i přírodní památky. „Chceme seznámit lidi s destinací, kam přijedou. A je jedno, jestli přijedou rodiče, škola v přírodě nebo babička s dědou hlídat na prodloužený víkend vnoučata,“ říká Blanka Kučerová. Ve Vysokém nad Jizerou, odkud pochází, neměli žádný propagační materiál, který by byl určený rodinám s dětmi. „Mně šlo o to, aby to byl průvodce, v němž se seznámíte s věcmi, které jsou třeba i notoricky známé a my odhalíme, že úplně ne. Třeba že čamburína není čistě pasecká stolní hra, ale že pochází z jižního Tyrolska, odkud ji dřevaři přinesli na Šumavu, do Jizerek a do Krkonoš,“ přibližuje vítězná živnostnice.

Jejích vlastivědných omalovánek existuje již více než dvacet. Literárních čtenářských deníků v omlovánce spoluvytvořila s Evou Suchomelovou, která dělá rozbory jednotlivých knížek, a s Evou Hanoutovou, která primárně kreslí obrázky, celkem pět. „Například pověsti od Jiráska nejen že si od nás přečtete, od nás máte udělaný i rozbor, tip na výlet, hledáte jednotlivé pověsti ve slepých mapách, takže je tam interakce. Nejde jen o to si vybarvit Kazi, Tetu a Libuši,“ popisuje Kučerová. V blízké budoucnosti plánuje zpracovat v rámci společného česko-chorvatsko projektu Černou královnu, tedy Barboru Celskou, druhou manželku Zikmunda Lucemburského. „Byla to mimo jiné česká a uherská královna. A to, co my Češi nevíme, pokud nepojedeme na zámek do Mělníka, že dožila na svém věnném zámku v Mělníku, kde zemřela na mor. Mám v hlavě, že bychom udělali takovou nitku, na kterou bychom navlékali korálky z jednotlivých měst nebo panství, kde královna se Zikmundem pobývali,“ přibližuje Blanka Kučerová. Sama vystudovala chorvatštinu, má blízké vztahy na jih, a tak počítá s tím, že bedekr bude mít texty i v chorvatštině.

Naše výrobky mají osmdesátiprocentní přidanou hodnotu

Jindřich Houžvička,

jednatel společnosti CRYTUR, PwC Firma roku 2023 Libereckého kraje

Foto: archiv soutěže

„Jsme firma, která vyrábí syntetické krystaly pro technické použití, které jsou jádrem velmi speciálních technologií. Ve výrobě jsme velmi unikátní. Podařilo se nám prosadit ve spoustě oblastí typu polovodiče, elektronová mikroskopie, medicína nebo geologie,“ říká Jindřich Houžvička. Syntetický krystal je možné si představit stejně jako drahý kámen. Akorát drahý kámen, který se používá ve šperkařství, je levnější, protože nemá takové vlastnosti, není tak perfektně opakovatelný. A především je potřeba z toho vytvořit finální výrobek v konkrétní aplikaci. „Je to energeticky náročné, ale v naší výrobě není energie největší náklad. Naše výrobky mají zhruba osmdesátiprocentní přidanou hodnotu. Je v tom um, šikovnost a chytrost našich lidí,“ chlubí se právem jednatel vítězné firmy.

Bez jejích výrobků by například jen těžko vznikaly polovodičové čipy. Ve většině mikroskopů na světě, které slouží ke kontrole polovodičů a výrobě polovodičů, jsou její detektory. Využívají se ve výzkumu částicové fyziky nebo v celé řadě aplikací při hledání ropy. „Pocházíme z Turnova. Turnov je centrum drahokamů a šperkařského průmyslu dlouhodobě. Už v 50. letech přišli naši předchůdci s nápadem drahé kameny vyrábět i synteticky. My jsme od roku 2000 syntetické kameny zavedli do řady opto-elektronických špičkových výrob. Vyvážíme do celého světa,“ dodává Houžvička. Krystal sám o sobě tvoří jen 10 % výrobku, finální produkt obsahuje řadu přidaných technologií. Firma od roku 1998 rok co rok roste obratově o 16 až 18 %. Zaměstnanců má zhruba čtyři stovky. A obratem je zhruba na 650 milionech korun. Základem úspěchu jsou lidé. „Musejí to být lidé, které to baví. A věřím, že většinu lidí to baví a že jsou hrdí na to, co dělají. Musí to být odborníci a my si je dlouho vzděláváme. Když k nám někdo nastoupí, tak se dlouho učí. Ale na druhou stranu jsem rád, že lidé u nás zůstávají a firmou žijí,“ uzavírá Jindřich Houžvička.

Zaměřeno na kraj Se Skupinou VINCI Construction CS po Libereckém kraji Stavební skupina VINCI Construction CS je v Libereckém kraji velmi aktivní. V červnu jsme zahájili rekonstrukci Úpravny vody Machnín, která je zdrojem pitné vody pro Liberecko. Položili jsme nový povrch na 9 km úseku silnice mezi městy Česká Lípa a Česká Kamenice. Ke kraji neodmyslitelně patří hory, sníh a lyžaři. Proto jsme nainstalovali meteostanici a proměnné dopravní značení na silnici I/10 v Desné, Kořenově a Harrachově, které získávají údaje o stavu vozovky a upozorňují na nebezpečí námrazy. Běžkaři v Bedřichově mají od loňské sezóny lepší přístup „do stopy“ díky nové točně pro autobusy a odbočovacímu pruhu na parkoviště Maliník. V Jablonci nad Nisou jsme letos dokončili opravu mostu. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působíme ve všech oblastech, od dopravních staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní a inženýrské stavby až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. Vznikla v roce 2022 spojením dvou desítek značek, z nichž některé mají více než sedmdesátiletou tradici a jsou podepsány pod tisícovkami projektů celorepublikového i regionálního významu. Skupina zaměstnává více než 4000 lidí. Iveta Štočková

tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS