Nizozemská ministryně financí a první místopředsedkyně vlády Sigrid Kaagová nedávno oznámila konec v politice. Jako důvod označila útoky a výhrůžky, kterými trpí ona i její rodina. Na Kaagovou ostře útočili například nizozemští farmáři kvůli plánu na omezení velkých chovů zvířat. „Rozhodně platí, že občané jsou znepokojeni,“ říká Kaagová v rozhovoru s HN s odkazem na to, že v řadě zemí roste odpor lidí k zelené transformaci, tedy ke snaze razantně snížit emise. Kaagová ale trvá na tom, že to je nezbytně nutné – a je na politicích, aby o tom dokázali přesvědčit veřejnost. Do Prahy přijela na konferenci, kterou pořádal Institut pro politiku a společnost.

Zklamala vás americká administrativa Joea Bidena? Její masivní podpora zeleným technologiím je sice z klimatického pohledu vítaná, podle kritiků je ale vůči evropským firmám diskriminační.

V Nizozemsku jsme byli trochu překvapení, protože Američané o tom nesdíleli moc informací, ale rozhodně ne zklamaní. Je to velmi ambiciózní opatření, a protože má formu daňových úlev, je pro firmy taky velmi jednoduché. Pro Evropskou unii to považuju za výzvu, a to v pozitivním smyslu slova. My také poskytujeme velké dotace na zelená opatření, ale mnoho firem považuje naše pravidla za příliš složitá. Peníze jsou k dispozici, ale společnosti a lidé často nevědí, jak na ně dosáhnout. Zásadní ale je, že USA se jednoznačně vydaly cestou zelené transformace. A k tomu jsou potřeba investice. My bychom měli dělat totéž.

