V Pardubickém kraji se snoubí tradičně silné oblasti strojírenství a chemického průmyslu, za nimiž díky úrodnému Polabí nezaostává ani zemědělská produkce, která se může pochlubit celorepublikově nejvyšším výnosem na hektar obdělávané půdy. Pardubický perník, Velká pardubická nebo Semtex, to jsou uznávané značky, známé v nejednom případě i za hranicemi České republiky. V absolutním podílu na exportu ČR zaujímá kraj celkově třetí příčku. Do značné míry za tím stojí zdatnost lidí v technických oborech. Nejen to se ukázalo při vyhlašování krajských výsledků respektovaných podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta PwC FIRMA ROKU 2023

1. místo Pekařství a cukrářství Sázava

2. místo BJK Group

3. místo EL-VY

Firma Pekařství a cukrářství Sázava se bude o celorepublikový titul PwC Firma roku 2023 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2023

1. místo Dmytro Miško

2. místo Adam Vojtíšek

3. místo Miroslav Zemek

Živnostník Dmytro Miško se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2023 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2023 Miroslav Zemek

Oborem i životním příběhem nejvíce zaujal kamnář Dmytro Miško. „Udržuje tradiční řemeslo a vrací ho zpátky. Je v tom velký kus autentičnosti a spontánnosti. Samotná jeho snaha se zdokonalit a vzdělávat je inspirací i pro mnohé další. Je určitě odvážný, řada řemeslníků by nedokázala předstoupit před porotu a prezentovat se, což on zvládl výborně,“ ohodnotila vítěze za porotu Veronika Morávková z MONETA Money Bank. Mezi firmami uspěla společnost Pekařství a cukrářství Sázava. „Z malé firmy se stala zaměstnavatelem bezmála čtyř set lidí, má desítky poboček. Našli odvahu poprat se i s velkou konkurencí. Jdou prostě svojí cestou. Jejich produkty jsou voňavé a křupavé. Postupuje podle starých baťovských principů, včetně péče o své zaměstnance,“ okomentoval volbu poroty Viktor Baar z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. V Pardubicích toto ocenění získal za své zámkařské práce Miroslav Zemek.

Postavím klidně sochu Svobody, která bude topit

Dmytro Miško,

MONETA Živnostník roku 2023 Pardubického kraje

Kamnář, to je v podstatě několik oborů dohromady. Především to musí být návrhář, projektant a samozřejmě stavitel. „Jak říkal jeden můj kolega, kamnařina je fyzika aplikovaná v praxi. Také svým způsobem je to i psycholog, protože zákazníci ne vždy o možnostech kamnařiny vědí. Se zákazníky kamnář při povídání musí zjistit nejen to, co chtějí, ale také, co potřebují,“ říká Dmytro Miško. Kamnářský obor je dnes velmi široký a ani zdaleka nejde jen o topidla určená na chalupu. „Jednou jsem říkal a možná to bude znít vtipně: Já postavím klidně sochu Svobody, která bude topit, pokud mi to zaplatíte. Dnes jsou technologie a materiály tak vyvinuté, že topidla se mohou napasovat do jakéhokoliv interiéru,“ uvádí vítězný živnostník. Přijel do České republiky ve svých devatenácti letech za svými rodiči, kteří tady pracovali.

Dnes už zde dlouhodobě bydlí, otec je tu od roku 1994. Pracoval s rodiči nejdříve dva roky na farmě jako ošetřovatel hospodářských zvířat. Potom se s manželkou odstěhovali do Brna, kde pracoval na stavbách. Po přestěhování k rodičům manželky do Korouhve u Poličky začal uvažovat o kamnařině. „Narazil jsem na nějaké knížky, které jsem si přečetl. Na internetu jsem náhodou narazil na rekvalifikační kurz v Horní Bříze u Plzně. V té době pro mě stál docela dost peněz, rok jsem si počkal, ale nakonec jsem tam potkal spoustu skvělých lidí. Po absolvování kurzu jsem si udělal učňovské zkoušky, takže jsem vyučený kamnář,“ dodává Miško. Nejvíce ho baví ten pocit, když se práce dodělá. Lidé si kamna většinou vysní, touží po nich. Nejsou to bohatí lidé, kteří mají miliony na kontech, naopak mají hypotéky nebo si na kamna i půjčují. „Oni sledují tu stavbu s nadšením, těší se, až si budou moci zatopit. A baví mě to samotné předávání, když člověk poprvé zatopí a je vidět nadšení nových majitelů. To mně dělá velkou radost,“ uzavírá Dmytro Miško. Před jedenácti lety postavil svá první kamna. Ze začátku to byly během roku třeba čtyři, potom jich bylo deset, dvanáct, patnáct. Dnes spolupracuje i se živnostníky, kteří mu chodí pomáhat, takže ročně jich postaví i třicet.

Své zákazníky si budeme dál rozmazlovat

Jiří Kollert,

spolumajitel společnosti Pekařství a cukrářství Sázava, PwC Firma roku 2023 Pardubického kraje

„Kolega je elektromechanik, já jsem zemědělský technik, takže k tomu řemeslu jsme neměli absolutně žádnou vazbu. Byl to náš společný, nebo více méně kolegy, nápad. My jsme byli spolužáci, a to naše minulé pracoviště nemělo žádnou budoucnost. Tak jsme si říkali, budeme dělat něco jiného než všichni ostatní,“ přibližuje začátky Jiří Kollert. Ostatní vozili různé zboží ze Západu a oni si řekli, že budou dělat něco zajímavého. „To byly velice drsné roky a po třech letech od začátku jsme byli v podstatě na krach. Ale my máme v životě štěstí. Vždycky přišel někdo, jestli je to pán Bůh, a řekl, kluci, už to stačilo, pojďte zase z toho bahna nahoru a vytáhl nás za vlasy ven. Teď budete zase chvilku makat, a pak uvidíme, co s vámi. Takhle jsme to měli nahoru a dolů,“ přibližuje spolumajitel vítězné firmy. Oba majitele pojí zájem, urputnost, pracovitost a schopnost nenechat se odradit.

„Konkurence je obrovská, ale podniká se nám v podstatě dobře. My jsme se vrhli na trošku jiný segment zákazníka. Hledáme kvalitu. Jak říká kolega: Ať to chutná, a pak uvidíme, co to bude stát. První to musí být kvalitní materiál, dobré zpracování. Musí to chutnat a vypadat,“ říká Kollert. Podle jeho slov česká společnost bohatne, lidé se u nás nemají špatně. „Někdo chce kvantitu, kouká na cenu, někdo jde prostě k nám. Takhle je to u nás nastavené a v tom se budeme zdokonalovat. A své zákazníky si budeme dál rozmazlovat,“ dodává Jiří Kollert. Firma prodává na dvě stě druhů pekařských výrobků. On sám se spíše zaměřuje na chleba, kolega se zase hodně věnuje sladkému. Společně pak běžnému pečivu. Firma má 35 vlastních prodejen a také zásobuje české subjekty, nejrůznější konzumy v okolí, a to v rámci Pardubického, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje. Jedná se do značné míry o menší města jako Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň, dokonce i v Jablonném nad Orlicí je velmi úspěšná prodejna, nejnověji pak v Holicích. Síť prodejen budovali dlouhé roky. Dnes jeden obchod pořizují na rozjezd mezi osmi až deseti miliony korun.

