Dnes si mohou deváťáci v Česku vybírat z 238 středoškolských oborů. Oproti zahraničním standardům je to velké číslo, které teď hodlá ministr školství Mikuláš Bek (STAN) výrazně srazit – na 40 specializací. Žáci už by se tak nemuseli v patnácti rozhodovat, jestli půjdou například na zedníka, pokrývače, nebo tesaře, ale zvolí si obor stavební řemesla. Právě spojení více oborů do jednoho má pomoci i tomu, aby pak děti studium dokončily. Zúžit se má také nabídka maturitních oborů, přednost má mít všeobecné studium. Některé specializace pak zcela zaniknout.

