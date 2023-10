V tuzemském teplárenství bude chybět 17 miliard korun, které vláda už loni přislíbila vyplatit teplárnám s cílem zamezit prudkému růstu cen tepla. Kabinet Petra Fialy se rozhodl přislíbenou dotaci zrušit a nevyplácet nic. V rozpočtu jednak nejsou peníze. Státu už však chyběl i čas. „Fakticky by se to ani nestihlo vyplatit. Musela by se rychle vypsat výzva, teplárny by si musely požádat, krizová pomoc je přitom omezená jen do konce tohoto roku,“ popsal zdroj HN.

Otázka je, jak odepření dotace dopadne na koncové zákazníky. Jednotná opověď není, každý z desítek výrobců tepla v Česku je jiný a funguje v jiných podmínkách. Ze zemního plynu se vyrábí zhruba pětina tepla, zbytek zajišťuje biomasa, bioplyn, topné oleje a uhlí. Především to hnědé, ze kterého se vyrábí 39 procent celkové produkce tepla.

