Mezi významné obory podnikání patří v Královéhradeckém kraji textilní průmysl, všeobecné strojírenství, kovodělný, gumárenský a plastikářský průmysl. K tomu je třeba přičíst skvělé lokality pro zimní i letní rekreaci, ať už jde o Krkonoše, Adršpašsko-teplické skály, Orlické hory nebo řadu významných kulturních památek. Pestrost podnikatelských příležitostí se projevila také při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu v Hradci Králové nejvíce zaujala online lektorka angličtiny Petra Šolcová. „Angličtina v jejím podání není jen o učebnicích. Hledá i nové způsoby učení, které prostupují celým dnem i různými prostředími. Má nejvíce žáků tohoto způsobu výuky v České republice. Sama se ještě do budoucna hodlá věnovat nadační činnosti směrem k hendikepovaným dětem,“ ohodnotila vítěze za porotu Jiřina Váňová z MONETA Money Bank.

Fakta PwC FIRMA ROKU 2023

1. místo ELTON hodinářská

2. místo MZ Liberec

3. místo AWOCADO

Firma ELTON hodinářská se bude o celorepublikový titul PwC Firma roku 2023 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2023

1. místo Petra Šolcová

2. místo Luboš Blaha

3. místo Jan Jirman

Živnostnice Petra Šolcová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2023 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2023

Luboš Blaha

Mezi firmami se prosadila společnost ELTON hodinářská, výrobce hodinek značky PRIM. „Určitě je to o skvělé tradici, kvalitě a vlastní výrobě komponentů. Mají hodinky promyšlené do posledního detailu, každý typ hodinek je spojený s vlastním příběhem. Limitované edice hodinek jsou zároveň skvělou investicí,“ okomentoval volbu poroty Jiří Jakoubek z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci pracují dál. V Hradci Králové toto ocenění získal Luboš Blaha, který zpracovává a prodává minerály a drahé kameny a také provozuje galerii minerálů.

Vyhlašování PwC Firma roku 2023 a MONETA Živnostník roku 2023, Královéhradecký kraj Foto: archiv soutěže

Učení jazyků není o talentu

Petra Šolcová,

MONETA Živnostník roku 2023 Královéhradeckého kraje

Petra Šolcová, MONETA Živnostník roku 2023 Královéhradeckého kraje Foto: archiv soutěže

„Jsem online lektorka angličtiny s úsměvem. Mé kurzy jsou specifické nejen tím, že probíhají online, ale že používám metody, které umožňují studentům co nejdříve začít rozumět, mluvit, používat angličtinu prakticky a učit se jí s radostí,“ říká Petra Šolcová. Učí studenty prostřednictvím anglického online klubu, kde je několik tisíc studentů. Zároveň pořádá tříměsíční intenzivní kurz. Člověk, který si v danou chvíli ještě není úplně jistý, se promění v někoho, kdo dokáže komunikovat a vytvoří si nové návyky, které mu vydrží i po skončení kurzu. Učí se systematicky a ví, z čeho si vybírat učivo. „Já si myslím, že inklinujeme hodně k učení slovíček a gramatiky, ale už máme větší problém informace poskládat do vět a komunikovat. A obecně se bojíme se vyjádřit. To je velký problém hlavně u žen, které za mnou nejčastěji přicházejí. Když se zapojí do kurzů, tak se krásně rozmluví.

Lidé přicházejí na to, že učení jazyků není o talentu, je to o způsobu učení,“ popisuje vítězná živnostnice. Studenti se chtějí zlepšit kvůli cestování, najít si lepší práci, někdo má třeba rodinu v zahraničí a chce rozumět vnoučatům. A postupně se angličtina stane jejich velkým koníčkem. „Zároveň fungujeme jako velká rodina, vznikají přátelství, lidé napříč republikou se navštěvují nebo i jezdí společně na dovolenou. Často se mi stává, že se hlásí studenti, kteří už žijí v zahraničí a mají problém se tam domluvit a řeší to takto na dálku zpátky do České republiky, což je vlastně legrační, ale je to krásné,“ dodává Šolcová. Její aktuální projekt, který rozvíjí, se jmenuje Englishka.cz. Ze zisků a zkušenosti s dětmi s autismem, které nemají takové štěstí a nemají dar na jazyky, by chtěla pomoci rodinám s těmito dětmi, ať už to jsou děti s poruchami autistického spektra nebo downovým syndromem a vyvinout záchytný systém, který by fungoval i online. „To je takový velký sen do budoucna, není to něco, co bych mohla realizovat hned teď. Ráda bych sdružovala odborníky z této oblasti, aby se dostávaly informace k těm správným lidem, a vytvořila nadaci, která bude pomáhat nejenom materiálně, ale hlavně informačně,“ uzavírá Petra Šolcová.

Směřujeme k ještě luxusnějšímu zboží

Renata Červenák Nývltová,

generální ředitelka společnosti ELTON hodinářská, PwC Firma roku 2023 Královéhradeckého kraje

Renata Červenák Nývltová, generální ředitelka společnosti ELTON hodinářská, PwC Firma roku 2023 Královéhradeckého kraje Foto: archiv soutěže

Firma vznikla v roce 1949, kdy se využilo znalostí s jemnou mechanikou lidí na Broumovsku, kde se v době druhé světové války vyráběla časoměrná zařízení pro nálože. Jen vývoj samotného hodinového strojku trval asi pět let a v roce 1954 vznikly první československé hodinky s názvem Spartak. „Následující čtyři roky se vyráběly všechny komponenty, aby se v roce 1958 mohly hodinky začít sériově prodávat. Hodinky se později i vyvážely, ovšem pod jinou značkou než PRIM,“ uvádí k počátkům Renata Červenák Nývltová. V nejlepších časech pracovalo v ELTONu až dva a půl tisíce zaměstnanců a firma chrlila až 750 tisíc hodinek s mechanickým strojkem za rok. Dnes má 65 lidí a hodinek s vlastním mechanickým in-house strojkem udělá 800 kusů. „K tomu přidáváme další dvě kategorie, to je PRIM Automatic, kdy hodinky osazujeme nakoupeným švýcarským mechanickým strojkem. A tou nejnižší řadou je PRIM s quartzovým bateriovým strojkem. Takže celkově vyrobíme kolem 2 200 hodinek ročně. Jsme dnes manufaktura, tehdy to byla sériová výroba,“ uvádí generální ředitelka vítězné firmy, která aktuálně připravuje dlouhodobější strategii.

Společnost chce i nadále zůstat úzkoprofilovým, manufakturním výrobcem. „Náš in-house strojek je natolik unikátní a způsob, kterým vyrábíme, je také unikátní, takže na tom chceme stavět. Samozřejmě i se strojkem se posouvat a chceme směřovat k ještě luxusnějšímu zboží, než máme teď,“ doplňuje Červenák Nývltová. PRIM osazený quartzovým bateriovým strojkem se cenově pohybuje kolem 12 až 15 tisíc korun, kategorie PRIM Automatic s nakoupeným mechanickým švýcarským strojkem kolem 40 až 50 tisíc. Vlajková loď PRIM Manufacture 1949 začíná na 90 tisících korunách. „U limitovaných edic se suneme výše, pokud děláme hodinky z drahých kovů, třeba bikolorové hodinky, což jsou hodinky, které mají nerezové pouzdro a zlatou korunku, tak tam se pohybujeme kolem 150 až 170 tisíc. Pokud to jsou celozlaté nebo celoplatinové hodinky, tak tam kolem 450 až 500 tisíc,“ uzavírá Renata Červenák Nývltová.

Zaměřeno na kraj Krajská podpora malých a středních podniků prostřednictvím dotačních programů se nezaměřuje na jediné téma, ale je široce rozkročena od pomoci sociálním podnikům, přes podporu kreativního podnikání až po malé prodejny na venkově. Pro rok 2024 byly schváleny dotační programy i na podporu v oblasti inovací a podporu filmové tvorby. Jsem přesvědčen o tom, že malé prodejny na venkově mají nezastupitelnou roli v zajišťování občanské vybavenosti. Venkovské prodejny slouží nejen jako místo nákupu, zejména pro starší obyvatele, ale i pro setkávání lidí – letos jsme na jejich podporu z krajského rozpočtu rozdělili zhruba čtyři miliony korun; tento dotační program byl schválen i pro rok 2024. V rámci podpory lokální ekonomiky byly schváleny dotace ve výši zhruba milion korun živnostníkům a drobným podnikatelům s méně než 30 zaměstnanci. Ti mohli kraj žádat o podporu na modernizaci svých webových stránek či online rezervačních systémů nebo například pořízení stánku pro prodej svých produktů. Drobné podnikatele kraj podporuje nejen po stránce finanční, ale nabízí také prostřednictvím své příspěvkové organizace CIRI a její platformy Plusinovace individuální konzultace, datové analýzy i tematická setkání. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje