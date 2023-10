Jihomoravský kraj je regionem proslulým silnými technickými obory a strojírenstvím mezinárodního významu. Nejrůznější oborové veletrhy v jihomoravské metropoli to jen podtrhují. Stranou pozornosti nemůže být ani silná koncentrace farmaceutického průmyslu, stejně jako oblíbeného vinařství. K tomu se na jihu Moravy přidává silná základna tradičních řemesel a živností. Podnikatelské nadšení se plně projevilo i při vyhlašování krajských výsledků respektovaných podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku. Mezi živnostníky zaujal Tomáš Jarošek, výrobce harf, kalimb a zvonkoher. „Působí jako velmi empatický člověk. Nebál se jít na trh s něčím inovativním, což není v dnešní době jednoduché. Dovede svůj produkt skvěle prezentovat. Navrací na trh nástroj, který zde dříve byl zcela běžný. Jde si za svým cílem, chce dát harfě směr i do domácností a pro děti,“ ohodnotil vítěze za porotu Pavel Řezanina z MONETA Money Bank.

Mezi firmami se prosadila společnost SONNENTOR, producent biočajů. „Produkt je typickým love brandem. Také z vlastní výrobny dělají zajímavý turistický cíl. Jsou příkladem udržitelnosti. Podařilo se jim rekultivovat brownfield, velmi pečují o své zaměstnance. Jejich byznys skvěle funguje i po stránce obchodní a podnikatelské. Jsou féroví, pokud jde o dodavatele, dávají šanci tuzemským pěstitelům. Jsou přední značkou celé České republiky,“ okomentoval volbu poroty Tomáš Frýbort z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu a pracují dál. V Brně toto ocenění získala Zdeňka Margoldová, která maluje velikonoční kraslice vyškrabávanou technikou.

Harfy a další nástroje vyrábím od kmene

Tomáš Jarošek,

MONETA Živnostník roku 2023 Jihomoravského kraje

Věnuje se umělecké výrobě hudebních nástrojů a muzikoterapii. Zabývá se výrobou tradiční české lidové harfy, která byla velmi rozšířená od poloviny 18. století až do začátku 20. století. „Pak se staly určité změny, které přivodily to, že naše lidová harfa upadla na sto let v podstatě v zapomnění. Zůstala pouze pedálová orchestrální, velká harfa, která je vnímána jako nedostupný nástroj. Také na ni u nás hrálo za poslední století v podstatě pár lidí. Lidé si tedy myslí, že harfa je specifický nástroj pro pár vyvolených,“ říká Tomáš Jarošek. Česká lidová harfa na sto let v zásadě zanikla a teď zažívá renesanci a rozšiřování do světa jako nástroj, který je dostupný všem. „Já jsem nadšenec v tom smyslu, že jdu ve věcech vždy do hloubky. Harfy a další hudební nástroje vyrábím od kmene. Někdo řekl, že dělám harfy s rodokmenem, protože vím, kde přesně kmen rostl,“ popisuje vítězný živnostník. Skupuje kmeny z okolí, které nejdříve nařeže, poté musí několik let schnout. „Následuje uměleckořemeslný proces v rámci používání elektrického i neelektrického nářadí, jako jsou pilky a hoblíky. Je na tom krásné i těžké to, že harfa je nestandardizovaný nástroj. Před několika měsíci jsem měl křest harf, což bylo takové slavnostní uvedení mezi lidi. A dopadlo to tak, že se prodaly všechny harfy, které byly k dispozici,“ přibližuje Jarošek.

Teď má další zakázky, takže pracuje na výrobě. Dalším nástrojem, který vyrábí, je kalimba. Těch vyrobil už několik stovek až tisíc. „To důležité, proč si chci tento nástroj i do budoucna alespoň v omezené míře ponechat, je to, že má možnosti dát i zarputilému nehudebníkovi prožitek, že může hrát na hudební nástroj. To je jedno z mých hlavních poselství, že lidem dávám prožít, že mohou tančit, zpívat, podnikat. A to nejcennější moje za poslední roky je, že mohou hrát i na harfu,“ dokončuje Tomáš Jarošek.

Náš odbyt jsme postavili na spoustu malých nohou

Josef Dvořáček,

spolumajitel společnosti SONNENTOR, PwC Firma roku 2023 Jihomoravského kraje

„Naše firma se zabývá výrobou a zpracováním bylin, čajů a koření z ekologického zemědělství v biokvalitě. Vytváříme produkty, které dodáváme do zdravých výživ, malých prodejen, lahůdkářství. Snažíme se nedodávat do řetězců, protože tam kvalitu nezískáte,“ říká Josef Dvořáček. Více než 60 % výroby exportuje společnost do celé Evropy. V roce 2010 ustála tlak a odešla ze všech řetězců. Začala se specializovat, hledat přímé odběratele v prodejnách. „Náš odbyt jsme postavili na spoustu malých nohou, náš největší zákazník u nás má menší obrat než 5 %. A propsali jsme ekologii, bio a udržitelnost celou firmou. Firma stojí v místě bývalého brownfieldu. Všechny obaly jsou udržitelné, kompostovatelné, tříditelné. Přemýšlíme o tom, jak se chováme k našim dodavatelům,“ přibližuje spolumajitel vítězné společnosti. A co ji nejvíce odlišuje, že většinu surovin nakupuje přímo od pěstitelů a sedláků, které osobně znají. „Od těch, kterých dlouhodobě odebíráme, dostaneme kvalitu, kterou na trhu obecně nekoupíte.

Naše porcované čaje, které vyrábíme v Čejkovicích, si dovolím pyšně říci, že mají stejnou kvalitu jako sypaný čaj,“ chlubí se právem Dvořáček. Se společníky se domluvili, že si nebudou brát žádné dividendy, ale že peníze investují zpátky. A to je něco, co se dlouhodobě ve firmě vyplácí. „Čejkovice jsme zvolili jako sídlo, protože jsme tam kdysi koupili starý rozpadlý mlýn a později starý rozpadlý kravín a obnovili jsme ve vesnici dva brownfieldy, které nikdo nepotřeboval. Aktuálně jsme otevřeli novou udržitelnou budovu Solis, kam jsme přestěhovali výrobu. Vede tam velice exkluzivní prohlídková trasa, kterou můžete navštívit jako turista. Návštěvník se může podívat, jak se vykupuje bylina, jak se zpracovává, řeže, balí do nálevových sáčků. Tím se snažíme ztransparentnit výrobu potravin, ukazujeme, že se nestydíme za to, jak to děláme,“ dodává Josef Dvořáček.

