Podle plánů ministerstva životního prostředí se má v Česku v příštích letech zásadně zvýšit výroba elektřiny ve větrných elektrárnách. Zajistit by to mělo celkem až tisíc nových větrníků. Jejich stavbu chce stát investorům výrazně ulehčit. A to...

31. 10. 2023 ▪ 6 min. čtení