Aleksandru Rajchovi sebevědomí nechybí. Prezentace člena vedení Polské asociace pro alternativní paliva (PSPA) pro zahraniční novináře je prosycena poznámkami, co vše jeho lobbistická organizace řeší, s kým je v kontaktu a jaké firmy jsou u PSPA členy. Vyčíst je zde by bylo zbytečné, ze světových automobilových gigantů to jsou v zásadě všichni.

„Toto je důležitý slide, protože ukazuje dodavatelský řetězec elektromobility v Polsku. Můžete vidět, že třeba výroba elektrobusů je poměrně robustní,“ ukazuje Rajch na mapu posetou téměř pěti desítkami výrobních závodů čisté mobility, které se až na výjimky koncentrují podél české a německé hranice.

Rajch přiznává, že na rozdíl od autobusů se osobních elektromobilů coby koncového produktu v zemi zas tak moc nevyrobí. „Avšak lithium-iontové baterie, to je velká chlouba polské ekonomiky. Vděčíme za to především závodu jihokorejského koncernu LG ve Vratislavi. Naše současná produkce je asi 130 až 150 gigawatthodin ročně a roste,“ neskrývá optimismus Rajch v zasedačce jedné z moderních kancelářských budov v centru Varšavy, kde PSPA sídlí.

Podle Aleksandra Rajcha, člena vedení Polské asociace pro alternativní paliva (PSPA), se může země stát předním světovým výrobcem baterií. V klání o vysněnou gigafactory VW přisuzuje však lepší šance Česku. Foto: Clemens Schöll

V roce 2021 exportovalo Polsko baterie do elektroaut v hodnotě 6,3 miliardy eur, tedy za více než 155 miliard korun. A do roku 2035 by podle Rajcha mohla vzrůst roční výroba na 500 gigawatthodin. To by hrubým odhadem vystačilo pro více než osm milionů elektromobilů ročně. Připomeňme, že roční produkce bouřlivě diskutované gigafactory VW, která by mohla vyrůst v Líních na Plzeňsku a o níž Česko vehementně bojuje, má být 40 gigawatthodin. O tom, zda továrna na pozemcích bývalého letiště skutečně vznikne, se bude muset střetnout právě s ambiciózním Polskem.

