1. místo MARLENKA international

2. místo VR LIFE

3. místo Beskydský pivovárek

Firma MARLENKA international se bude o celorepublikový titul PwC Firma roku 2023 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2023

1. místo Ladislav Michalík

2. místo David Bernard

3. místo Dagmar Hricová

Živnostník Ladislav Michalík se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2023 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2023

Marta Jurkovská

Odbornou porotu v Ostravě nejvíce zaujal bezlepkový pekař Ladislav Michalík. „Peče obrazně řečeno i ze slunce, v jeho živnosti se odráží zelená energie. Pracuje už 25 let, přitom oblast bezlepkových potravin není úplně jednoduchým oborem. Několikrát se během podnikání dostal do krize, podařilo se mu však postavit na nohy a úspěšně pokračovat,“ ohodnotil vítěze za porotu Martin Petrek z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila společnost MARLENKA international, úspěšný výrobce medových dortů. „Je to příběh exulanta, který začínal od ničeho. Vybudoval neuvěřitelnou firmu, přinejmenším evropského charakteru. Aktuálně plánuje rekultivovat starší areál, takže má i společenský přesah. Podnikatelský příběh ukazuje také na to, jaká je v České republice sociální mobilita. Žije ne americký, ale český sen,“ okomentoval volbu poroty Igor Wotke z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu. V Ostravě toto ocenění získala Marta Jurkovská věnující se servisu kávovarů.

Vyhlašování PwC Firma roku 2023 a MONETA Živnostník roku 2023, Moravskoslezský kraj Foto: archiv soutěže

Dneska jsem byl v práci už o půl páté

Ladislav Michalík,

MONETA Živnostník roku 2023 Moravskoslezského kraje

Ladislav Michalík, MONETA Živnostník roku 2023 Moravskoslezského kraje Foto: archiv soutěže

Věnuje se výrobě bezlepkových potravin všeho druhu. „Není to úplně tak jednoduché, ale s praxí lze nabýt zkušenosti a dá se to vyrobit. Specifikum je, že nepoužíváme pšenici. To znamená, že nemáme v pečivu žádný lepek, takže přicházíme o vaznost, kluzkost či podobné výborné vlastnosti pečiva,“ říká Ladislav Michalík. Aktuálně vyrábí zhruba 80 druhů bezlepkových výrobků. Portfolio sahá přes těstoviny, běžné pečivo, chleby, housky, až po obložené bagety, pizzy a různé směsi. „Začátky byly všelijaké. Věnoval jsem se biopotravinám a zdravé výživě. Od zdravé výživy jsem se dostal k pekařině, ačkoliv sám nejsem pekař. Ale po 25 letech si myslím, že už jsem několikanásobně vyučený pekař a cukrář, protože všechny recepty a technologické postupy výroby jsem vymyslel. Když jsem začínal, tak doba byla tak dřevitá, že k tomu v podstatě nic neexistovalo. Bylo tu pár kousků bezlepkových potravin, které se dovážely,“ popisuje vítězný živnostník. První rohlík, než vymyslel, aby šel vyrobit bezlepkově, kvalitně, tak mu trvalo půl roku, než na to přišel. „I já jako neceliak se tím stravuji, protože vím, co do toho dávám, z čeho peču. Pro nás je to jednodušší než jít do obchodu, jídlo vezmu u sebe na pekárně,“ uvádí Michalík.

Suroviny nakupuje po celém světě. Něco vozí z Japonska, z Ameriky, rýži mele v Itálii, kukuřici bere z Finska, protože potřebuje mít vždy certifikaci, že daný produkt neobsahuje lepek. „Dneska jsem byl už o půl páté v práci. Dá se na to zvyknout, i když s tím pořád bojuji. Samozřejmě nechodím každý den o půl páté, ale tak tři čtyři dny v týdnu takhle ráno vstávám. Dá se s tím naučit žít, jenom jedna podmínka je, nesmíte potom odpoledne jít spát,“ doplňuje s úsměvem na tváři Ladislav Michalík. Během energetické krize postavil dvě solární elektrárny, takže peče obrazně řečeno s pomocí slunce. Má dvě výrobny, jedna je stoprocentně připojena na fotovoltaiku. Snaží se držet cenu výrobků, což zákazníci oceňují.

Frýdek je nejmedovější město na světě

Gevorg Avetisjan,

majitel společnosti MARLENKA international, PwC Firma roku 2023 Moravskoslezského kraje

Gevorg Avetisjan, majitel společnosti MARLENKA international, PwC Firma roku 2023 Moravskoslezského kraje Foto: archiv soutěže

Přijel do České republiky v roce 1995. „Když jsem byl student, tak jsem na první zahraniční zájezd jel do Prahy, Karlových Varů a Plzně a byl jsem nadšený. Prahu jsem si zamiloval. A říkal jsem si, že kdyby u nás byla špatná situace a budu uvažovat o vystěhování, tak to bude na sto procent do Prahy,“ říká Gevorg Avetisjan. Jako naschvál přišla válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem. „Lidé ve vlaku mi říkali, jedeš do Prahy, nemáš nic, v Praze je všechno drahé. Říkali mi, že za chvíli budeme kousek za hranicemi v Ostravě. Třetí největší město v Česku, trochu špinavé, hornické, ale všechno je levnější, včetně nájmu. Tak mě vystrašili, vlak zastavil na hlavním nádraží v Ostravě ve dvě v noci. Já jsem vzal kufry, děti, rodinu a vystoupil,“ vzpomíná majitel vítězné firmy. Paní v jedné ubytovně viděla jeho situaci a řekla, že může zůstat. „Udělala mi velmi dobrou cenu. Ta paní byla mým andělem strážným. Po roce jsem se přestěhoval do Frýdku a říkal jsem si, že až se mi bude dařit, tak půjdu té paní poděkovat. Uběhlo deset let, už jsem měl otevřenou MARLENKu a říkal jsem si, že ji musím najít,“ popisuje Avetisjan. Ubytovna ale už neexistovala, neznal příjmení, ani rok narození oné paní. Pak viděl pořad Pošta pro Tebe, kde se jim ji podařilo najít. „Já jsem říkal, že z toho nechci dělat show, že chci paní jen poděkovat. Oni že ne, že to musí být pořad. Ona říkala, že neví, kdo ji hledá, že nemá žádné milence, manžel zemřel, ona je už stará. Pak se otevřela stěna, objímali jsme se a hezky se bavili,“ dodává.

Od jednoho obyčejného sporáku dokázal vybudovat firmu, která vyváží do více než 50 zemí. Když se narodila jeho dcera, která se jmenuje po babičce Marlenka, tak si říkal, že to hezky zní a medový dort po ní pojmenoval. U příležitosti dvaceti let firmy koupil pozemek ve Frýdku, kde do tří let vybuduje další výrobnu. „A můžu oficiálně prohlásit, že Frýdek je nejmedovějším městem na světě. Dělali jsme výzkum, protože na všech kontinentech máme distributory. Jsou větší cukrářské výroby, ale nikdo nepoužívá tolik medu,“ uzavírá Gevorg Avetisjan.