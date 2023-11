V Olomouckém kraji působí řada tradičních průmyslových podniků v oblasti výroby strojů, optických nebo elektrických zařízení. Z úrodné půdy v jižní a centrální části regionu, která je u řady plodin zárukou vůbec nejvyšších průměrných výnosů v rámci celé republiky, těží bohatě zastoupené potravinářské podniky. Nezanedbatelná je péče o zdraví v lázeňských zařízeních. Dá se říci, že pro místní podnikatele a živnostníky je typická schopnost nadhledu a čerpání z podnikatelských tradic. To se také projevilo i při vyhlašování krajských výsledků uznávaných podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta PwC FIRMA ROKU 2023

1. místo ZLKL

2. místo Zemědělské družstvo Unčovice

3. místo ABO valve

Firma ZLKL se bude o celorepublikový titul PwC Firma roku 2023 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2023

1. místo Libuše Strachotová

2. místo Olga Gřundělová

3. místo Milena Hesová

Živnostnice Libuše Strachotová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2023 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2023

Olga Gřundělová

Mezi živnostníky zaujala Libuše Strachotová, která se věnuje uměleckému vyšívání. „Rozhodlo to, že je skoro jediná ve svém oboru. Zároveň spolupracuje se svými dvěma dcerami a už i její jedenáctiletý vnuk umí vyšívat. Její živnost je o udržování tradic, což je důležité. Vítězná živnostnice má ve své práci nezdolnou výdrž. Dává nový život zanikajícímu oboru i předmětům,“ ohodnotil vítěze za porotu Tomáš Beseda z MONETA Money Bank. Mezi firmami uspěla strojírenská společnost ZLKL. „Za firmou je velký příběh. Je to rodinná firma, která dnes dosahuje miliardového obratu. Má špičkové klienty, v poslední době se velmi rychle rozvíjí. Otec v rodinné firmě dovedl motivovat v podnikání své syny a jejich manželky,“ okomentoval volbu poroty Lukáš Orság z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nástrahy osudu. V Olomouci toto ocenění získala Olga Gřundělová, která vyrábí staroměstské máslové trubičky.

Vyhlašování PwC Firma roku 2023 a MONETA Živnostník roku 2023, Olomoucký kraj Foto: archiv soutěže

Kvalita našich výrobků je na vysoké úrovni

Libuše Strachotová,

MONETA Živnostník roku 2023 Olomouckého kraje

Libuše Strachotová, MONETA Živnostník roku 2023 Olomouckého kraje Foto: archiv soutěže

Je vyučená umělecká ruční vyšívačka. V oboru působí 40 let a v současné době má zaučené své dvě dcery. „Dílnu máme v Postřelmově. Máme tam vyšívačskou dílnu a galerii, kde je možné vidět prapory, stojany, žerdě, stuhy a znaky, a pak máme nově i vyšívačské muzeum, kde jsou staré vyšívací stroje. Umělecké vyšívání je práce ruční a částečně je pomocníkem vyšívací stroj, ale není to automat. Je to stroj, který řídíme nohama, kde posunujeme kolenem kolenní páku, rukama, kde posunujeme bubínek tam, kde chceme umístit stehy,“ přibližuje Libuše Strachotová. Touto technikou vyšívání zrychlí celý proces vyšívaného praporu. Nejvíce se dělají hasičské prapory, potom sokolské, orelské, junácké, dále obecní prapory a znaky a sportovní prapory.

„Já jsem se vyučila v roce 1983 a ono to fungovalo trošičku jinak. Po vyučení učenky strávily tři roky v konkrétním podniku. Od roku 1989 jsou umělecká řemesla samozřejmě stále, ale obor ruční vyšívačka není obsazovaný, protože když by se děvčata oboru vyučila, tak málokdo se v dnešní době pustí do podnikání,“ říká vítězná živnostnice. V současné době, když má někdo zájem o řemeslo, tak funguje i jako školitelka. „Abych udělala nějakou práci ve své dílně se třemi dětmi, tak jsem jim dala krabici s látkami, nůžky, špendlíky, nitě a panenky, a ony si začaly stříhat a šít. Viděla jsem, že všechny tři děti to baví. Když děcka nevyhazujete a nezakazujete jim se rozvíjet, tak je velká šance, že do oboru nakouknou,“ uvádí Strachotová. A toto se jí daří i s vnoučaty. Má jedenáctiletého vnuka a ten už od devíti let nádherně vyšívá. Zákazníci, když si vybírají zhotovitele praporu, tak jí říkají, že je nalákalo to, že je v oboru vyučená a že to dělá od srdce, že řemeslo dělá poctivě. „Děláme to tak, jak já bych chtěla, kdybych si u někoho objednala. Myslím si, že kvalita našich výrobků je na hodně vysoké úrovni. Ale máme to nastavené tak, že nám stačí ten český rybníček. Teď se začali ozývat i ze Slovenska, takže to tak bereme Česko a Slovensko, že nám to vyhovuje,“ dodává Libuše Strachotová.

Posledních deset let obrovsky investujeme

Ladislav Brázdil,

jednatel společnosti ZLKL, PwC Firma roku 2023 Olomouckého kraje

Ladislav Brázdil, jednatel společnosti ZLKL, PwC Firma roku 2023 Olomouckého kraje Foto: archiv soutěže

„Historicky zkratka v názvu firmy znamená Závody lehkých konstrukcí Loštice. V době vzniku jsme dělali výsuvné rošty a od toho vznikl název. V roce 1994 jsme vyhráli výběrové řízení na sedáky pro škodu felicii a tam se historie firmy začala poměrně zakládat, byl to určitý zlom, kdy jsme nastoupili do automobilového průmyslu,“ říká Ladislav Brázdil. Ze 40 lidí firma skočila na 120. Na automobilovém průmyslu je dnes nicméně závislá jen z patnácti procent. „Hlavní a dominantní je elektrotechnický průmysl, hlavně pro Siemens a ABB, kam dodáváme různé komponenty pro rozvaděče, alternátory a elektromotory. Následuje vodoinstalační průmysl, kam dodáváme ventily pro firmu ITRON. Z automobilového průmyslu je to hlavně Mercedes a Continental,“ popisuje jednatel vítězné firmy. V současné době má už přes 300 zaměstnanců. Nedostatek pracovních sil řeší i zahraničními pracovníky.

„Jsme na Mohelnicku, kde celých třicet let je téměř nulová nezaměstnanost. Získat programátory, seřizovače, manažery a techniky, to je obrovský problém. A je fakt, že mnohdy rozhodl i charakter rodinné firmy, kdy tomuto dali někteří lidé přednost,“ uvádí Brázdil. Ve firmě jsou již 15 let jeho dva synové. Už v době studií pracovali nejen na brigádách manuálně, ale postupně i na prvních základních ekonomických datech a mladší syn vytvářel systém, na kterém jsou prakticky založeny veškeré výsledky, protože manažeři mají podporu v datech, můžou výrobu prakticky okamžitě řídit. „My posledních deset let obrovsky investujeme. Na střední firmu máme proinvestovánu už téměř miliardu v posledních pěti letech. To se nám začne zúročovat, jednak investice, tak i úsilí ve vývoji a lidech, které si zaškolujeme a vychováváme,“ doplňuje Ladislav Brázdil. Za léta se firma vypracovala tak, že spolupracuje na konstrukci a vývoji třeba u Mercedesu a Continentalu, kde dává návrhy a technologický směr, aby výroba byla proveditelná a ekonomická. Jednotlivé projekty se mnohdy rozjíždějí i čtyři roky.

Zaměřeno na kraj Se Skupinou VINCI Construction CS po Olomouckém kraji Stavební skupina VINCI Construction CS má v Olomouckém kraji bohatou stavební historii i současnost. Dokončili jsme například další úsek cyklostezky Bečva mezi obcemi Černotín a Ústí včetně lávky přes řeku. Kompletní stezka bude měřit 150 km. V dubnu začala stavba dalšího úseku dálnice D55 Olomouc –Kokory. Místní ocení hlavně protihlukové stěny, řidiči kromě rychlejší jízdy také novou odpočívku Majetín. Součástí stavby je i ekodukt. Vloni jsme vyměnili meteostanici a proměnné dopravní značení v Lipníku nad Bečvou, které monitoruje silnici I/47. Vyšší bezpečnost na silnici zajišťuje nový průtah Přerovem či modernizovaná železniční trať. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působíme ve všech oblastech, od dopravních staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní a inženýrské stavby až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. Vznikla v roce 2022 spojením dvou desítek značek, z nichž některé mají více než sedmdesátiletou tradici a jsou podepsány pod tisícovkami projektů celorepublikového i regionálního významu. Skupina zaměstnává více než 4000 lidí. Iveta Štočková

tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS