Česko vyrábí v tuto chvíli z větru jen zhruba jedno procento své elektřiny. Podle zastánců obnovitelných zdrojů energie by tento podíl ale mohl vzrůst až na třicet procent, kdyby se podařilo odblokovat povolovací řízení na stavbu nových větrných elektráren, které podle Martina Bursíka, prezidenta Evropské federace obnovitelných zdrojů, trvá v průměru šest let. A druhá věc: bylo by třeba prolomit nedůvěru obyvatel měst a vesnic, u nichž mají vysoké větrníky stát.

Jenže v posledních týdnech mají výrobci a provozovatelé větrných elektráren v Evropě a v USA ještě další problém: růst cen mnoha materiálů i dražší financování nových projektů nutí investory revidovat plány na stavbu, která se prodražuje. Potíže mají výrobci, jako je Siemens Gamesa.

