Byznysu s motorkami se věnuje Tomáš Honzík téměř 30 let. Na počasí vydařený podzim mu navíc letos hraje do karet – lidé na motorky sedali déle a o zákazníky jeho obchod EuroCycles nemá nouzi. Před lety se vedle prodeje klasických značek jako Honda, Yamaha nebo Piaggio zaměřil i na čínské motorky. A dobře udělal, ročně mu celkové prodeje rostou dvouciferným tempem. Loni udal více než 700 strojů, letos jich bude znatelně víc. To je na prodejnu, která sídlí kousek od Velimi, slušné číslo a směle tak konkuruje prodejcům z velkých měst.

Boom zájmu o motorky potvrzují i statistiky Svazu dovozců automobilů. V Česku se za 10 měsíců letoška prodalo skoro 25 tisíc motorek. V roce 2019 to bylo 18,7 tisíce. Čínská značka CFMoto je v Česku letos druhou nejprodávanější mezi novými motorkami s více než devítiprocentním podílem. Před ní je jen Honda. Podnikatel Honzík, který vedle motorek prodává i čtyřkolky, v rozhovoru s HN říká, že na trhu s motocykly vidí paralelu s automobilovým trhem, kde se do Evropy také derou čínské značky.

