Nejen automobilový průmysl, ale také potravinářství a zemědělská výroba či polygrafický průmysl jsou ve Středočeském kraji na vynikající úrovni, a to i při celorepublikovém srovnání. Region má svá přirozená centra podnikání, k nimž bezesporu patří Mladá Boleslav, Benešov, Kladno nebo Kolín. I přes silné určující postavení hlavního města se ukazuje, že se podnikání ve Středočeském kraji může rozvíjet samostatně a velmi úspěšně. To se také projevilo na vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu nejvíce zaujal Oldřich Novotný věnující se agroturistice s dančí a jelení farmou. „Velmi pěkně svou živnost prezentoval. Má originální způsob podnikání a také velmi silný vztah k Polabí. Podnikání má provázané, jedná se o komplexní a velmi žádanou agroturistiku,“ ohodnotil vítěze za porotu Milan Silný z MONETA Money Bank.

Fakta PwC FIRMA ROKU 2023

1. místo Santiago chemikálie

2. místo Senlife ČR

3. místo I love Hummus

Firma Santiago chemikálie se bude o celorepublikový titul PwC Firma roku 2023 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2023

1. místo Oldřich Novotný

2. místo Magdaléna Hájková

3. místo Jakub Vobořil

Živnostník Oldřich Novotný se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2023 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2023 Pavel Tóth

Mezi firmami se prosadila společnost Santiago chemikálie zabývající se zakázkovou syntézou a smluvním chemickým výzkumem. „Poskytují služby s vysokou přidanou hodnotou zahraniční klientele v oblasti laboratorní chemie. Dokázali mimo jiné vyrobit látku Remdesivir používanou proti koronaviru. Dosahují globálního úspěchu,“ okomentoval volbu poroty Igor Wotke z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci pracují dál. Ve Středočeském kraji toto ocenění získal Pavel Tóth se svými mobilními chatami.

Vyhlašování PwC Firma roku 2023 a MONETA Živnostník roku 2023, Středočeský kraj Foto: archiv soutěže

Děda byl můj velký vzor

Oldřich Novotný,

MONETA Živnostník roku 2023 Středočeského kraje

Oldřich Novotný, MONETA Živnostník roku 2023 Středočeského kraje Foto: archiv soutěže

Hlavním předmětem jeho živnosti je agroturistika. Z malé farmičky dělá velkou farmu s dančí a jelení zvěří. Jezdí k němu lidé z celé České republiky i Evropy. „Mají rádi práci na zahradě, práci s farmou, práci s daňky a jeleny. Jsem rád, že je za to nějaká koruna a oni jsou šťastní,“ říká Oldřich Novotný. Nápad vznikl z toho, že je myslivec a dlouhodobě sháněl malou honitbu, a nakonec vymyslel to spojit se živností. „Pocházím z kulacké rodiny. Děda měl několik hektarů polností. Děda byl můj velký vzor, byl to sedlák, se selským rozumem. Od něj mám tah na bránu. Když děda v 92 letech zemřel a také babička, tak zůstaly samostatné nemovitosti, které jsme opravili, revitalizovali a udělali jsme ubytování pro rodiny s dětmi,“ popisuje vítězný živnostník. Mohou přijet rodiny a celý penzionek je pro ně k dispozici. Můžou tu hospodařit, jezdit na kole v Polabí.

„Já jsem takový renesanční člověk a jsem bývalý učitel a historik. Jsem zaměřený na keltskou tematiku, takže jsme v obci vybudovali muzeum Keltů, naučnou stezku Malého Dobše, máme tam keltskou kašnu, dětské hřiště ve stylu keltského opida, cyklotrasy. Když přijedete k nám do Dobšic, tak nejenže uvidíte muzeum Keltů, ale po cestě navštívíte naši farmu, můžete se podívat na daňky, na jeleny, pak se ubytujete, dáte si pivečko v dobšickém šenku a budete spokojeni,“ uvádí s úsměvem na tváři Novotný. Dančí a jelení stádo se rozrůstá a potřebuje zužitkovat maso, takže má v plánu vybudovat jatky, kde by zpracovával tento sortiment a nabízel místním občanům, přespolním i turistům. V jeho penzionku je sauna, bazén, krb i udírna. Dále hektarová zahrada, kde je možné hrabat listí, sbírat jablka a jít krmit daňky. „Nebo dostanete do ruky hrábě, v době, kdy se seká nebo suší tráva. Zkrátka se vyžijete na zahradě. Je zajímavé, když přijedou z paneláku mladé rodiny s dětmi, že takovou práci v životě nedělaly. Jsou z toho naprosto nadšení a v šoku. Dáváme lidem radost,“ dodává Oldřich Novotný. Rodiny jezdí i opakovaně. Kapacita je šest až deset lidí, ideálně rodina, aby nebyla rušena někým jiným po dobu třeba jednoho týdne.

Syntetizujeme klientům jejich sny

Petr Slavík,

vedoucí výzkumu společnosti Santiago chemikálie, PwC Firma roku 2023 Středočeského kraje

Petr Slavík, vedoucí výzkumu společnosti Santiago chemikálie, PwC Firma roku 2023 Středočeského kraje Foto: archiv soutěže

Santiago chemikálie je malá chemická firma zabývající se zakázkovým výzkumem, zakázkovou syntézou v oblastech organické, bioorganické a medicinální chemie. „V principu pomáháme našim klientům syntetizovat jejich sny, ať už je to vývoj nových léků proti rakovině, nových molekul pro solární panely a podobně. Snažíme se obecně navazovat na odkaz české chemie, který je velmi bohatý, například odkaz Antonína Holého,“ říká Petr Slavík. Firma čítá dohromady osm lidí, z toho pět je doktorsky vzdělaných chemiků s praxí z celého světa, z nejrůznějších akademických pracovišť. „To, že jsme malá firma, prezentujeme jako jednu z našich výhod. Klient cítí, že nemusí komunikovat s velkou nadnárodní korporací, kde každý týden mluví s někým jiným, ale u nás od začátku do konce komunikuje s jedním a týmž člověkem, který zodpovídá za celý projekt,“ uvádí vedoucí výzkumu vítězné společnosti. Firma vyvíjí nejrůznější léky, například proti rakovině, antivirotické léky, a to ve spolupráci s klienty převážně ze Spojených států amerických. Jedná se například o různé spin-offy univerzit, spolupracuje také s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky.

„V praxi se nebráníme žádným projektům, se kterými naši klienti přijdou. Nemáme žádné limity, pokud usoudíme, že jsme schopni látku syntetizovat, ať už je jakkoli složitá, tak se o to pokusíme. Samozřejmě záleží molekula od molekuly, jak je látka komplexní a jak složitá je syntéza,“ přibližuje Slavík. Firma má například klienty, s nimiž spolupracuje dva a půl roku. Za tu dobu jim dodala přes sto nejrůznějších derivátů, ze kterých si v zámoří vybírají vhodné kandidáty například pro léky proti rakovině. „To, na co se my specializujeme, je spíše příprava v malém množství. Bavíme se o miligramových množstvích, což je pro představu pár zrníček soli. Nejsou to rozhodně cisterny nebo velké barely. Nicméně, když se ukáže, že ta miligramová množství mají nějakou aktivitu, jsou potenciálně zajímavá, tak jsme schopni připravit větší množství,“ dodává Petr Slavík.

