Cena elektřiny, za kterou ČEZ prodává dodávky do příštích let, klesá a i na burzách se s elektřinou obchoduje za stále nižší ceny. I přes zvýšení regulované složky by tuzemští výrobci mohli příští rok platit méně, myslí si šéf ČEZ.

Energetický regulační úřad (ERÚ) je aktuálně v centru zájmu podnikatelů i politiků. Zástupci firem či ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) se ještě snaží zvrátit návrh, podle kterého by regulovaná složka ceny elektřiny pro největší výrobce vzrostla až o 206 procent. „Pro naši firmu to znamená zvýšení nákladů v řádech milionů korun ročně, které s největší pravděpodobností nedokážeme přenést dále. Výsledkem je zhoršení finančního zdraví se všemi důsledky s tím spojenými, tedy nemožnost investovat a dále rozvíjet firmu nebo zmrazení mezd,“ nastínil Jiří Hudeček dopady na svou společnost rPET InWaste, která se zabývá přepracováním PET lahví. S tím, že růst úředně stanovené části ceny bude pro podniky významný, souhlasí i šéf ČEZ Daniel Beneš. Tato položka bude u firem v příštím roce tvořit zhruba pětinu koncové ceny. Ale proti zdražení jde pokles cen elektřiny na trzích. Ty padají prakticky celý letošní rok, byť z rekordních hodnot. V konečném důsledku by tak celková cena pro průmysl mohla být podle Beneše nižší než letos. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Jak se letos daří ČEZ a proč společnosti klesá zisk?

Za kolik prodává elektřinu pro příští roky?

Jak se chystá průmyslu ulevit Německo?

Co si Daniel Beneš myslí o snaze sanovat ceny elektřiny skrze příjmy z emisních povolenek? Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 199 Kč měsíčně

