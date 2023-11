V minulých dnech se rozpoutala debata a hodnocení návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o regulovaných cenách energií. Řada komentářů se shodla, že to je daň za Green Deal. Své tvrzení podporují argumenty: že ceny elektrické energie musí být i do budoucna vysoké, protože řešíme globální oteplování, nebo že energetici zaspali a musíme si zvyknout na nové, realitě odpovídající vysoké ceny, resp. že trhy jsou nervózní a na burze se to projevuje.

Většinou se ale jedná o polopravdy. Otázka, která se nabízí, je: „Co s tím a jaký bude další vývoj?“

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Evropa sleduje cestu financování změn v energetice na úkor daňových poplatníků. Jaké to bude mít důsledky?