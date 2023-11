U Volkswagen Financial Services lze elektromobilitu financovat i na operativní leasing. „V Česku se ho firmy postupně učí více využívat, protože přináší spoustu výhod, a to zejména v případě financování elektromobilů,“ popisuje Jan Pařízek, ředitel fleetového prodeje Volkswagen Financial Services.

Výhod operativního leasingu je hned několik. V první řadě je to řízení cash flow – není zapotřebí vynakládat vysoké částky na pořízení vozu. Operativní leasing řeší také péči o životnost vozu – s vlastnictvím je totiž spojena starost o to, co s autem bude majitel za několik let dělat. Vozidlo na operativní leasing po pár letech jednoduše nahradí autem novým, takže může jezdit pořád reprezentativním a novým modelem.

Poslední výhodou je ušetření starostí spojených s provozem auta. Servis, pojištění, různé administrativní úkony a další záležitosti spolu s financováním vozu na leasing v podstatě odpadnou, případně se významně zjednoduší. „U operativního leasingu od VWFS je ve splátce zahrnuto kompletní pojištění, servis vozidla, asistence a volitelně i pneuservis, dálniční známka a další služby. Těchto služeb využívá přes 90 procent fleetových zákazníků,“ vyjmenovává Jan Pařízek.

Jan Pařízek ředitel fleetového prodeje Volkswagen Financial Services, přední finanční společnosti specializující se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Škoda, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini.

Elektromobil na zkoušku

Osobní zkušenost je nejlepší způsob, jak odbourat předsudky vůči elektromobilitě. Proto VWFS spustil vlastní půjčovnu elektromobilů. Na výběr je průběžně rozšiřovaná škála modelů, jako jsou Audi Q4 e‑tron Sportback, Škoda Enyaq i Enyaq Coupé, Cupra Born, Volkswagen ID.4 a ID.5 spolu s ID. Buzz v osobním i užitkovém provedení. „Jde o možnost důkladně se seznámit s elektromobily v provozních podmínkách vlastní flotily a osobně se tak přesvědčit o přínosech pro firemní vozový park a třeba i plnění firemních cílů v oblasti ESG,“ říká Jan Pařízek.

Zákazník si může zvolit dobu pronájmu, a to od sedmi do 60 dní. Symbolické nájemné 500 korun bez DPH za den zahrnuje 150 ujetých kilometrů za den, pojištění vozidla, nabíjecí kartu Chargee a servisní kartu s kontaktem na technickou asistenci. Zákazníci při zapůjčení elektromobilu získají také kompletní nabídku financování včetně pojištění.

Nabízíme firmám možnost důkladně se seznámit s elektromobily v provozních podmínkách vlastní flotily.

Nabíjení bez starostí či online správa fleetu

Pro řadu firem je klíčová otázka dostupnosti dobíjecích stanic a ceny za dobíjení. I proto nabízí VWFS možnost využití dobíjecí karty Chargee, se kterou lze nabít baterii u největších distributorů i v síti dealerů koncernu Volkswagen. Karta zahrnuje mnoho dobíjecích stanic na území Česka a Evropy v síti firemních, domácích a veřejných stanic. Součástí služby je speciální aplikace, jejímž prostřednictvím může klient jednoduše vyhledat volnou stanici v okolí nebo monitorovat výdaje za dobíjení.

Elektromobilita Stáhněte si přílohu v PDF

Vedle dobíjecí karty nabízí VWFS výhodné financování dobíjecí infrastruktury v podobě wallboxu neboli dobíjecí stanice přímo v sídle společnosti. Díky ní budou elektromobily vždy plně dobité a připravené i na dlouhé cesty.

U vozových parků větších firem je čím dál více kladen důraz na služby spojené s jednoduchou správou fleetu a konektivitou. „Klienti chtějí mít neustálý přehled o svém vozovém parku. Důležitá je pro ně přehlednost, jednoduchost a neustálá dostupnost informací. I proto VWFS všechny důležité údaje o smlouvách shrnul do klientského portálu FleetCARS,“ popisuje Jan Pařízek.

Nástroj načítá každý den aktuální informace a díky tomu si klienti mohou vygenerovat reporty kdykoliv, podle svých potřeb. Do budoucna se má portál ještě rozrůst. Už teď si mohou firmy ve FleetCARS zavádět vlastní evidenci řidičů a vytvářet reporting fixních či aktuálních nákladů včetně přefakturací a mnoho dalších funkcí. Brzy ale bude možné přidat i vlastní reporting, reporty tankování nebo přehled veškeré vozové dokumentace.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.