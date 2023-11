Pokud bychom měli říci, co pro české vlády představuje euro, asi by bylo nejlepší jej pojmenovat slovem koncept. Euro je skvělý „koncept“, když vláda zrovna bojuje s inflací, respektive častěji s Českou národní bankou a chce lidu vysvětlit, že bez centrální banky (tedy s eurem) by to bylo o hodně lepší. Euro je také skvělý koncept, když se vláda chce tvářit dostatečně progresivně a proevropsky – stačí říci, že je vlastně pro. Tedy někdy v budoucnu.

Euro jako koncept má také tu výhodu, že na něj nikdy, skutečně nikdy nemusí v praxi dojít. A to buď proto, že na jeho zavedení není Česká republika dostatečně připravená, nebo, jako například v posledních letech rozpočtových deficitů a vysoké inflace, nesplňujeme kritéria pro přijetí do eurozóny. A když se náhodou přihodí, že Česko vše plní a země je připravená, politici najednou zjistí, že by to právě teď není vůbec výhodné.

