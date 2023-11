Společnost ČEZ na Foru elektromobilita odkryla plány další výstavby dobíjecích stojanů pro elektroauta v Česku. Výkon celé sítě do prosince 2024 stoupne na 70 MW. Řidiči dnes v této síti dobíjejí v průměru nejrychleji v ČR. Za první pololetí tu celkově odebrali více než 2,3 milionu kWh certifikované bezemisní energie, za celý letošní rok by to mělo být až pět milionů kWh. Dobíjecí stanice vznikají díky grantovým programům CEF, Operačnímu programu Doprava i z vlastních prostředků ČEZ.

ČEZ plní cíle, které si vytyčil v rámci vize Čistá Energie Zítřka. Do roku 2025 chce provozovat 800 stojanů pro dobíjení elektromobilů a znásobit jejich výkon. Poptávku po zkrácení časů dobíjení chce uspokojovat nejen výstavbou stanic pro ultrarychlé dobíjení o výkonu až 360 kW. Řidiči u nich doplní energii potřebnou k cestě z Prahy do Brna za 10 minut. Při zastávce k nabíjení se uživatelé identifikují pomocí zákaznické RFID karty nebo prostřednictvím aplikace FUTUR/E/GO, která spolu s webovým rozhraním (Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. ­FUTUR/E/GO umí vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální obsazenosti stojanů.

Nejvýkonnější stanice v síti ČEZ

Za celý letošní rok chce ČEZ postavit kolem čtyřiceti stanic pro ultrarychlé dobíjení. Časové prostoje vzniklé čekáním na volný dobíjecí konektor zase účinně eliminují dobíjecí huby, místa o větším počtu stojanů, kde může řidič začít dobíjet většinou ihned po příjezdu. Vedle více než 1500 dobíjecích bodů vlastní sítě nabízí ČEZ svým zákazníkům díky roamingu i zhruba stejný počet konektorů dalších poskytovatelů dobíjení v Česku.

Elektromobilita Stáhněte si přílohu v PDF

„Cílem ČEZ je stále zkvalitňovat veřejnou dobíjecí infrastrukturu. Jako český lídr v této oblasti pokračujeme nejen v plošném pokrývání republiky, ale především ve zvyšování výkonu stanic v síti. Chceme, aby u ČEZ řidiči i nadále dobíjeli v průměru nejrychleji. To podpoříme výstavbou dalších ultrarychlých stanic o výkonu nad 150 kW. Do konce letošního roku jich chceme nabízet přes 40 a za rok až 110. Stále totiž poroste podíl výkonnějších elektromobilů schopných jejich potenciál naplno využít. Díky certifikaci původu z obnovitelných zdrojů zároveň řidičům u našich stojanů garantujeme odběr skutečně bezemisní elektřiny,“ uvedl Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ.

„Celkový výkon stojanů v naší síti se během posledního roku zvýšil o 35 procent na 42 MW. Do konce roku ho chceme zvednout až na 49 MW, a to především díky výstavbě ultrarychlých stojanů. Jen takové zvládnou dobít většinu kapacity baterií elektromobilu za 10 minut. Díky rovnoměrnému rozmisťování těchto stanic plošně zlepšíme podmínky pro dobíjení e‑aut v celé republice. Vzhledem k tomu, že počet nově registrovaných elektrických aut v ČR roste o pět procent pomaleji než dobíjecí infrastruktura, je úkolem pro naše partnery v elektromobilním systému zabezpečit rychlejší růst elektrického vozového parku,“ řekl Tomáš Dzurilla, ředitel útvaru elektromobility ČEZ.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.