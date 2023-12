Důvěryhodnost ratingových agentur je v investorském světě dlouhodobě velmi vysoká, navzdory historicky známému faktu, že ani tyto instituce nejsou imunní vůči chybným úsudkům. Takzvaná silná trojka Moody’s, Fitch a S&P Global slouží svými ratingovými známkami dluhopisovým investorům po celém západním světě a za tuto službu si také nechávají tučně zaplatit.

V listopadu se připomenula agentura Moody’s se svým potvrzením vysokého ratingu České republiky na úrovni Aa3. Navíc zlepšila výhled ratingu na stabilní z předchozího negativního. To je v kontextu ostatních zemí celkově velmi pěkný výsledek. České vládní finance mají totiž vysoké ratingové hodnocení od všech tří agentur. Vedle již zmíněné Moody’s a jejího ratingu (Aa3, rating platí od roku 2019, kdy byl naposledy navýšen), dává Česku rating rovněž S&P (AA-, platný od roku 2011) a také Fitch (AA-, platný od roku 2018).

Laikovi nejspíše tato čísla moc neřeknou, a proto je potřeba je objasnit. Jde o vysoké známky potvrzující stabilitu a rozumnou kondici českých státních financí. Jiný pohled nám říká, že kreditní rating indikující důvěryhodnost české státní kasy je již více než dekádu stabilně na vysoké úrovni, anebo se dokonce zvyšuje. Negativní výhled od Moody’s byl nakonec jen epizodou.

Co tedy mohou investorům přinést české státní dluhopisy? Pokud se držíme předpokladu, že déle než dva roky trvající nebývale vysoká inflační vlna je nachýlena ke svému zlomu, stojíme na prahu uvolňování měnové politiky ČNB. Pro výhled několikaleté dluhopisové investice není samotný start škrtání sazeb podstatný, ať už by k němu mělo dojít v prosinci, únoru či ještě později. Přicházející ceníky firem indikují, že by se lednová meziroční inflace měla pohybovat okolo tří procent. Sice tedy ještě podstatně výše nad dvouprocentním cílem ČNB, ale již v tolerančním pásmu a dostatečně nízko na to, aby sedmiprocentní repo sazba ČNB ztratila na smysluplnosti.

Ostatně netřeba čekat na meziroční čísla, při pohledu na měsíční sadu dat za poslední půlrok vidíme, že česká inflace je již z velké části zkrocena. V tomto kontextu jsou české státní dluhopisy atraktivní investorskou volbou bez měnového rizika.