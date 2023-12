Skončila 74. sezona závodů formule 1 – nejslavnějšího motoristického sportu světa a jednoho z nejdražších sportů vůbec. Jeho provozovateli, americké společnosti Liberty Media, vynese ročně kolem dvou miliard dolarů a každý rok ho sleduje až pětina planety. A letos to byla opět famózní a velkolepá... nuda.

Ano, bohužel. Nizozemec Max Verstappen si bez většího odporu dojel pro svůj třetí titul mistra světa a rakouský tým Red Bull pro šestý Pohár konstruktérů. Jejich dominance byla zjevná od prvních závodů, Verstappen překonával jeden rekord za druhým včetně dosud nevídaných 86,36 procenta vyhraných závodů. Bylo to jednotvárné a sponzoři možná zase tak nadšení nebyli, protože téměř každý závod vypadal tak, že kamery zabraly Verstappena na startu a pak až při průjezdu cílem. Mezitím nebyl důvod se jím zabývat. Jel si kdesi vpředu sám svoji vlastní ligu. Mnohem zajímavější boje se odehrávaly o páté, desáté místo. Tam se občas předjíždělo, tam se tu a tam odehrálo něco zajímavého.

Ze závodů formule 1 se stala nejdražší nuda na světě. Někdo nezaujatý by mohl dlouze kroutit hlavou nad tím, že se najdou miliony lidí, kteří víkend co víkend sledují na svých obrazovkách, jak 20 placatých autíček dvě hodiny krouží po trati, aniž by se u toho dělo něco pozoruhodného.

A při každém závodě se dokonce najdou statisíce lidí, kteří kvůli tomu přijedou osobně na závodní trať, usednou na tribunu nad některou ze zatáček nebo rovinek a pak se dívají, jak se pod nimi ta autíčka třeba pětapadesátkrát mihnou.

Mnozí by se tomu smáli, jenže ono na tom něco opravdu je. Ještě trochu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak na tom letos byla formule 1, pokud jde o divácký zájem?

Nenafoukl Netflix jen obrovskou bublinu, která brzy splaskne?

Jak by se měly závody F1 změnit, aby to zase byla atraktivní podívaná?