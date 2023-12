Zpomalující inflace způsobí ve světě pěkný sešup v úrokových sazbách, a to po dvou letech jejich prudkého stoupání. Tak to vidí tradeři, kteří už považují inflační problém za vyřešený a do tržních sazeb započítávají, že peníze začne zlevňovat brzy nejenom ČNB, ale už na jaře ECB a Fed.

Po propadu tržních sazeb v posledních týdnech ukazují úrokové křivky, že do roka a půl budou sazby zhruba na polovině dnešních úrovní, tj. ČNB pod 3,5 procenta a ECB na dvou procentech. To jsou výtečné zprávy pro všechny, koho čeká refixace hypotéky nebo kdo má podnikové úvěry na plovoucí sazbě.

Jsou to výtečné zprávy a současně dilema. Vzít už levnější financování díky sazbám s delší splatností, které trhy aktuálně nabízejí, nebo čekat v krátkých sazbách a doufat, že sazby spadnou ještě mnohem níže, než to vidí trhy a predikce ekonomů?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Úrokové křivky naznačují, že do 18 měsíců by sazby mohly klesnout na polovinu dnešních úrovní, což je pozitivní pro ty, kteří mají hypotéky nebo podnikové úvěry na plovoucí sazbě.

Dilema vzniká z otázky, zda využít nyní dostupné levnější financování s delší splatností, nebo vyčkat v naději, že sazby klesnou ještě více, než předpovídají trhy.