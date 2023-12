Kolem Miroslava Kalouska je zase jednou pořádně rušno. Bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 se rozhodl přijmout stranické nominace do europarlamentu, čímž řádně rozhodil nejen vedení své vlastní partaje, ale celou koalici Spolu. Na někoho to samozřejmě může působit jako pouhá schválnost nudícího se sebestředného politika. Ale ve skutečnosti se tu rozehrála vysoká hra, ve které nejde jen o eurovolby, ale možná i o budoucnost celé pravostředé politiky v Česku.

Všimněme si pozoruhodného posunu v Kalouskově přístupu. Před volbami v roce 2021 de facto umožnil vznik koalice Spolu, když prohlásil, že už nebude kandidovat do sněmovny. S Kalouskem by totiž do společného projektu ODS a KDU-ČSL nikdy nešly. Řada politiků těchto stran, pokud by si mohli vybrat osinu za krkem, nebo Kalouska na kandidátce, by zvolila jednoznačně osinu. A to nejen na jedno volební období, ale klidně i na doživotí. Kalousek tehdy ustoupil a byl následně veleben jako vzácný příklad politika, který je schopen obětovat osobní ambice vyššímu zájmu, jímž byl vznik projektu, který by mohl porazit a nakonec i porazil Andreje Babiše.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se Kalousek choval ke koalici Spolu před třemi lety a jak nyní

Proč je kvůli němu takové napětí v TOP 09

Kam Miroslav Kalousek s velkou pravděpodobností míří