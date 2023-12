Teď, co v Česku reálné mzdy už půl roku zase rostou (ale pořád jsou necelé procento pod loňskou úrovní), je na čase rozhodnout se, jak zainvestovat do vánočních dárků. Ještě je spousta času, tak se lze poučit z dat, aby investice nebyla znehodnocena.

Vánoce jsou totiž jinak podle ekonomů velkým ničitelem hodnoty. Jistě, pocit štěstí a usebrání může být k nezaplacení. Ale trváme-li k tomu i na zaplacených dárcích, tak těmi tu hodnotu ničíme. Když někomu koupíme dárek například za tisíc korun, tak jím obdarované(mu) nikdy nepředáme něco, za co by on(a) tu tisícovku zaplatil(a). Například podle docenta Waldfogla z Yaleu tou tisícovkou předáme jen hodnotu někde mezi 661 a 871 korunami.

Tento konečný důkaz, že ekonomové nemají srdce, jste třeba již někdy slyšeli. Přece jen, jsou to data z roku 1992. Možná jste ale ještě neslyšeli výsledky nedávných aktualizací. Ve Švédsku byli předloni darující schopni předat alespoň 800 korun a víc. Nu a jiný výzkum šel ještě hlouběji a poskytl nám i detailnější data, jakými typy vánočních dárků se dokázali darující nejvíce přiblížit alespoň té tisícovce.

Tedy slyšte pro inspiraci: hudebním nástrojem předáte každou tisícovkou 766 korun hodnoty, dopravním prostředkem 778, bižuterií 780, sportovním náčiním 783, oděvy 795, knihou rovných 800, kuchyňským náčiním 810, elektronikou 854 korun. No a dát někomu film je nejlepší: 862 korun. Jediný problém: sežeňte dnes nějaké DVD.

Proč platíme 1000 korun za 800? Protože jakkoli si myslíme, že víme, jakou má příjemkyně ráda knížku, tak to nevíme dokonale. Ale je tu důležitá útěcha v tom, že tato čísla jsou průměry. Čím více investujeme do poznání, co mají naši milovaní rádi, tím vyšší hodnotu předáme, možná dokonce i přes tisíc!

Takové poznání ale vyžaduje úsilí a čas. Takže vlastně, byť ekonomové, nejsme tak mimo. Čím více času – té nejcennější komodity – na poznání příjemce věnujeme, tím lépe mu signalizujeme, jak moc si jej ceníme.

Nebo s ní(m) ten čas prostě stravme. To snad hodnotu nezničí. Cena času stoupá.