Na maďarského premiéra Viktora Orbána míří tento týden evropské reflektory kvůli tomu, že se stal prakticky nástrojem ruského prezidenta Vladimira Putina k rozložení evropské jednoty. Ve hře je budoucí pomoc Ukrajině a tím přeneseně i budoucnost celé Evropy.

Mezitím jsme trochu zapomněli na to, co se děje v Maďarsku samotném. V zemi, kterou si Orbán a jeho věrní v zásadě zprivatizovali pro sebe. Připomněl mi to e-mail od mého známého, šéfredaktora jednoho z posledních nezávislých médií, který mě upozornil, že v úterý maďarský parlament schválil zákon na ochranu národní suverenity. Vláda to doprovodila velkou kampaní, v níž útočila na šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a Alexe Sorose, syna známého miliardáře. Zákon má být klackem na opozici a kritiky v kampani před volbami do Evropského parlamentu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál - Co znamená zákon o ochraně národní suverenity v Maďarsku

- Proč je chyba ustupovat Orbánovi

- Co by měla EU udělat vůči Budapešti