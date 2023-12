V rámci podnikatelských soutěží je již tradičně vyhlašována speciální kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař. Rozhovor se Zuzanou Filipovou, ředitelkou komunikace a udržitelnosti Moneta Money Bank, se ale stočil i na další témata.

Co je podstatou Srdcaře roku, kterého již čtvrtým rokem vyhlašujete?

Je to speciální ocenění zaměřující se na živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. Smyslem podnikání srdcařů není jen zisk, ale zejména radost z odvedené práce. Do svého podnikání jsou zapálení a schopni pro něj obětovat mnohé. Leckdy musí překonat nejrůznější nástrahy nebo projít výraznou změnou ve své profesní kariéře. Mnohdy svojí činností také pomáhají druhým. Srdcař je člověk, který doslova žije pro to, co dělá, a nechává v tom kus svého srdce.

Co na podnikatele, nejen „srdcaře“, nejvíce doléhá a co jim nejvíce pomáhá?

Když pominu všechny hrozby současného světa: covid, války, energetická krize, myslím, že pro spoustu živnostníků hlavně dřívějšího data narození je hodně náročné stíhat rychle se měnící trh a technologický pokrok. Také jsme se setkávali hlavně u tradičních řemesel s tím, že není jednoduché najít pokračovatele, kteří budou činnost zajišťovat i pro další generace.

Jste představitelkou banky, jež myslí udržitelně. Prozradíte nám nějaké novinky z této oblasti, obecně nebo přímo u vás v bance?

Vloni v létě jsme společně s Komerční bankou spustili projekt sdílené bankomatové sítě, k níž se letos připojily další dvě banky. Přidaná hodnota z hlediska udržitelnosti je zde hned dvojí: tím, že bankomaty sdílíme, jsme byli schopni z míst – typicky velkých nákupních center –, kde se bankomaty duplikovaly, tyto přístroje přemístit do malých obcí, kde doposud žádný bankomat nebyl. Lidé tedy ušetří spoustu času a samozřejmě i emisí za cestu k nejbližšímu přístroji.

Druhá výhoda tkví v energetické udržitelnosti: roční energetická spotřeba jednoho bankomatu je totiž přibližně stejná jako spotřeba průměrného rodinného domu, v němž se elektřinou netopí. A to je hodně. Tím, že jednotlivé banky nepořizují nové přístroje, ale navzájem je sdílí, tedy dochází k obrovským úsporám.

Připravovanou novinkou pro příští rok je pak rozšíření této sdílené sítě i na vkladomaty. To určitě ocení mnoho živnostníků, jimž výrazně pomáhají při vkladech jejich tržeb na bankovní účty. Už nyní si troufnu tvrdit, že z hlediska udržitelnosti to bude jedna z událostí roku.

Čím vás zaujal letošní vítěz Srdcaře roku?

Určitě tím, jak se mu dětský koníček stal zaměstnáním a jeho muzeum Galerie minerálů, které vybudoval před třemi lety, dělá radost nejen jemu, ale i ostatním lidem.

